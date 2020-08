“Arica” Hurtado sobre los técnicos chilenos: “Nos ha faltado ser más solidarios y menos egoístas”

El fútbol chileno se prepara para el regreso a la competencia y en “Los Tenores Puertas Adentro” no estamos ajenos a esa contingencia por lo que para saber más de la situación de los diferentes clubes y recordar algunos hitos de su carrera, el ex delantero de Universidad Católica y actual técnico de Colchagua, Osvaldo “Arica” Hurtado, conversó con Aldo Schiappacasse.

El entrenador del elenco de la primera B sufrió una importante baja en su plantel para el retorno de la competencia, se trata de la salida de Humberto Suazo quién partió a Deportes La Serena.

“Yo había conversado con Humberto (Suazo) al inicio, del año pasado que quería jugar acá, jugar con gente que lo conociera, estaba feliz hasta que de repente un día lunes me dicen que se va, y yo fui a conversar con él, le pregunte que pasaba y me dijo que no, que ninguna posibilidad de ir a un equipo de primera”, explicó Hurtado.

Pero el entrenador entregó más detalles, manifestando que, “a mí lo que más me molestó es que todo eso es conversable antes, la ciudad estaba entusiasmada, para nosotros era un lujo tenerlo pero decidió ir a Serena y no hay nada más que hacer, uno conociendo a Humberto era contra natura, o jugaba acá o no iba a jugar, entonces para no quitarle esas ganas, bueno que se vaya”.

Por otro lado, en la conversación del “Arica” con Aldo, recordó un tremendo hito en su carrera que ocurrió un día como hoy pero de 1984, donde vistiendo la camiseta de Universidad Católica derrotaron al Barcelona en un torneo amistoso desarrollado en España: “Si eso fue inolvidable. Primero ir a España fue algo increíble, sin viatico sin nada, no nos complicamos con nada, la única platita que recibimos fue un amistoso que jugamos contra Huesca, que era un equipo como de sexta división y ahí nos ganamos unas luquitas de viatico”.

“Le dimos un toque a Palmas de Mallorca, ganamos y echamos a perder la fiesta, y nos tocó contra el Barcelona y era para la risa porque no teníamos la costumbre de calentar en la cancha y nos movíamos en el camarín y nos querían obligar a salir a la cancha y era el trofeo hermoso, grandote y empezamos de a poco, jugamos muy bien, fue un muy bonito partido, no queríamos tener el término del partido”, agregó Hurtado.

Increíblemente, el ex jugador de Unión Española, pudo haber extendido su estadía en España, pero el destino no lo quiso así: “La única pena es que no me pude quedar allá, la gente del Sevilla estuvo hasta las 4 de la mañana y no me quisieron vender no más. Si yo sacaba mi pasaporte me quedaba y no hubo caso”.

Finalmente, y con cerca de 15 años de trayectoria como técnico, realizó un crudo análisis de los entrenadores nacionales: “Nosotros no nos ayudamos, no tenemos la capacidad de dialogo o si estas en desacuerdo con algo, hay un colegio de técnicos con una sede maravillosa y no va nadie, porque esta este, o porque está este otro, en cambio los argentinos se ayudan y se tiran para arriba y nosotros no, nos ha faltado ser más solidarios y menos egoístas para hablar, no hay esa generosidad para compartir, no la veo”.

Repasa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Osvaldo Hurtado, en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.