Luis Jiménez y el presente de Alexis Sánchez en Italia: “Se vio beneficiado tanto él como el club”

Luis Jiménez, mediocampista de Palestino conversó con Los Tenores sobre su momento en el cuadro árabe y sus expectativas esta temporada.

En diálogo con ADN Deportes, el “Mago” valoró el cariño que ha recibido desde su llegada al cuadro árabe. “Palestino es una familia y se vive el fútbol de manera diferente, como una familia. Tengo solo palabras de agradecimiento para el club”.

Sobre su experiencia en el fútbol árabe, Jiménez solo tuvo palabras de elogio. “En Emiratos Árabes uno puede dejar abierto el auto y sabes que no te van a robar. Esa seguridad no tiene precio. No hay droga. Los entrenamientos dependen de los horarios de los rezos y eso complica a algunos entrenadores”.

A quién también aplaudió fue Carlos Villanueva, nuevo jugador del cuadro árabe. “Feliz por la llegada de Carlos Villanueva a Palestino, será un aporte dentro y fuera de la cancha. La calidad que tiene no la poseen muchos jugadores”.

El “Mago” también jugó en Inter de Milán, por lo que valoró el rendimiento de Alexis Sánchez en el club. “Fue una tremenda experiencia. Alexis Sánchez lo ha hecho increíble en los últimos partidos y se ha ido ganando su puesto. Se vio beneficiado tanto él como el club”.

Por su paso en Italia, fue dirigido por un técnico de categoría mundial. “José Mourinho no dejaba nada al azar. Llegó hablando italiano al club. Estaba muy preparado. Era muy cercano, no necesitaba controlar a nadie. Al momento de trabajar, era exigente con todos de la misma manera”.

Pensando en su futuro tras el fútbol, Jiménez aseguró que le gustaría continuar ligado al balompié. “Me gustaría ser entrenador. Sé que no es fácil, los futbolistas somos especiales. Me motiva eso. Estoy disfrutando de mis últimos años en el fútbol. Italia me dejó mucho tácticamente, pero me gustaría ser más ofensivo como DT”.