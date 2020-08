Intendente Guevara y posibilidad de jugar fútbol: “No está prohibido, pero no está recomendado”

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara analizó el protocolo que anunció el Ministerio del Deporte para la reanudación de actividades deportivas.

En medio de un punto de prensa, Guevara aseguró que si bien se puede jugar fútbol, no es lo más pertinente en estos momentos. “No está prohibido pero no está recomendado. La idea es que las personas tengan autocuidado. Cuando sean deportes colectivos, máximo 10 personas, en lugares abiertos y en comunas de transición. Está eximido el uso de mascarillas mientras sea en el deporte”.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de practicar otras disciplinas deportivas. “No está recomendado el deporte tipo fútbol, el resto está en el sitio web del Mindep con sus respectivos protocolos para ver cuales son las sugerencias. Tenemos una nueva libertad, usémosla con responsabilidad”.

La ANFP y el Ministerio del Deporte están trabajando para anunciar en los próximos días la fecha definitiva para concretar el retorno del fútbol.