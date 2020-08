Zinedine Zidane sobre su futuro: “Soy el entrenador del Madrid, no hay más preguntas que hacer”

Un duro golpe recibió el Real Madrid durante esta jornada, luego de caer ante el Manchester City por 2-1 en el partido de vuelta de octavos de final, quedando eliminado de la Champions League.

Tras el partido, el técnico de los “Merengues”, Zinedine Zidane, analizó la eliminación de su equipo, y el rendimiento de su defensa, en especial de Raphael Varane. “La sensación es que no podemos estar contentos, pero orgullosos de lo que hemos hecho. Hay que felicitar al rival, que ha jugado muy bien. No hay que buscar excusas. Dos partidos y hemos perdido los dos, pero estoy muy orgulloso de mi equipo. Hemos dado todo en el campo y a veces no sale”, recogió AS.

“No le he dicho nada, sólo que cabeza arriba y nada más porque el 95% de lo que hicieron los jugadores ha sido espectacular. Es lo que le acabo de decir a los jugadores”, afirmó “Zizou”.

Finalmente, se refirió a su futuro como entrenador, manifestando que “no hay que pensar nada. Soy el entrenador del Madrid, y ya está. No hay más preguntas que hacer en este sentido. Ahora vamos a descansar todos y volveremos para hacer una gran temporada”