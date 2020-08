¿Pasajes a Brasil? Técnico de Eduardo Vargas habló sobre posible traspaso del jugador

Eduardo Vargas es uno de los nombres que están vinculados al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli para la próxima temporada.

El chileno (que alcanzó su mejor versión con el trasandino) mantiene contrato vigente con el Tigres de México por lo menos hasta fin de año.

El técnico del goleador de la “Roja” aseguró que si la oferta llegase a ser positiva para la institución, no deberían rechazarla. “Estos son rumores, no hay nada efectivo ahora, no hay una propuesta, no hay nada. Se mencionan muchas cosas, pero si llegara algo que es bueno para el jugador y es bueno para la institución y tenemos un suplente, entonces no debo de preocuparme”.

Vargas estuvo junto a Sampaoli en el equipo de Universidad de Chile que ganó la Copa Sudamericana y en la selección nacional, donde obtuvieron la primera Copa América del país.