Charles Aránguiz se perderá el duelo ante Alexis Sánchez: “Estoy muy molesto con la situación”

De dulce y agraz. Eso tuvo el partido del Bayer Leverkusen ante el Rangers de Escocia para Charles Aránguiz. El “Príncipe” fue titular y buena figura en la victoria por la cuenta mínima por los octavos de final de la UEFA Europa League, triunfo que aseguró el nombre del cuadro de la “aspirina” en la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, en el minuto 15 del partido, el bicampeón de América fue amonestado por el juez del partido, tarjeta amarilla que lo dejó fuera del partido de cuartos de final ante el Inter de Milán de Alexis Sánchez.

“No tenía idea de que estaba al borde la suspensión. Nadie me lo advirtió. Estoy molesto porque no podré estar en el partido del lunes“, comentó a Las Últimas Noticias.

Además, agregó que “después del partido me dijeron que quedaba fuera. Si me hubieran dicho que estaba al borde de la suspensión, quizás me habría cuidado y no habría cometido el foul que me dejó fuera del siguiente partido”, aseveró.

Por lo mismo, lamentó el no poder estar presente en el siguiente encuentro “más que enfrentar a Alexis, quería seguir jugando en la Copa. Estoy muy molesto con la situación“, cerró Aránguiz.