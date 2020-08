Diego Sánchez reveló el motivo por el que se negó a fichar por Universidad de Chile: “Estaba Johnny Herrera”

El golero de Unión Española, Diego Sánchez, hace un tiempo recibió un llamado de Universidad de Chile para llegar a competirle el puesto a Johnny Herrera en el elenco azul, pero finalmente se negó a fichar por los universitarios debido a un particular motivo.

En conversación con AS Chile, el meta reveló que no se incorporó a los laicos “porque estaba Johnny y en Cobreloa estaba para jugar. No quería perder ese hilito de seguir jugando“.

En esa línea, añadió: “No podía llegar a la U a pelear el puesto con Herrera, ya que él era el capitán del equipo y pasara lo que pasara, iba a jugar siempre“.

Pese a lo anterior, el golero aseguró estar satisfecho tras transformarse en el titular del conjunto de colonia.