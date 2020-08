Vito de Palma: El único que siguió luchando por el título, cuando estaba perdido, fue Alexis Sánchez

Para nadie fue un misterio en Italia y Chile, que Alexis Sánchez terminó siendo la gran figura del Inter de Milán tras la pandemia del Covid-19. Pese a perder el título de la Serie A ante la Juventus, los “neroazurros” tienen una nueva oportunidad de levantar un trofeo, esta vez en la UEFA Europa League.

En la previa, el chileno volvió a recibir felicitaciones por su nivel mostrado en la última parte de la liga, y ellas vinieron de Vito del Palma. El comentarista de ESPN conversó con Hoy x Hoy y comentó el cierre de temporada del “maravilla”.

“El análisis es sin duda positivo. Ha sido una temporada anómala desde todo punto de vista por la pandemia, la interrupción, el volver a jugar en situaciones de tiempo, clima y temperatura complicados”, partió diciendo.

En lo mismo, aseguró que “cuando el Inter tuvo resultados como la caída ante Bologna y el empate con Verona, que ya prácticamente se había despedido del título, el único que dio la impresión de seguir luchando, seguir metiendo a full, creyendo, y que de alguna manera contagió al equipo, fue justamente Alexis“.

Respecto a las críticas que recibe Alexis en Inglaterra, el italiano aseguró que “la prensa inglesa… no me gusta hablar de colegas, pero la manera de hacer periodismo allá no es algo con lo que comulgo mucho. Buscan siempre el título, la polémica. Yo igual creo que el paso de Alexis por Arsenal fue extraordinario. En Manchester, por varias razones, no”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que Arturo Vidal refuerce a los “neroazurros”, de Palma no lo pensó dos veces “Vidal es un guerrero en la mitad de la cancha que también tiene gol. Si fuese Inter, en este momento iría a buscar a Vidal porque lo que le está faltando a Inter es gente de personalidad, y se nota que cuando Alexis entra a la cancha, puede ser mejor o peor que otro, pero tiene personalidad y carácter ganador”, cerró.