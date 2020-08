Dejan la rivalidad de lado: Juveniles de Deportes La Serena y Coquimbo Unido entrenan juntos 

Deportes La Serena y Coquimbo Unido dejaron las diferencias de lado y de manera histórica las categorías juveniles de ambos equipos se unieron para entrenar juntos de manera online.

Esta iniciativa debutó este martes con las categorías Sub 15 y Sub 16, quienes realizaron prácticas de una hora dirigidas por los preparadores físicos de cada club. En esta ocasión por los granates estuvo el Jefe del área física, Juan Díaz, y por los piratas participó el PF de las categorías 15 y 16, Patricio Julio.

Además, estuvieron presentes dos jugadores del primer equipo de cada club. Por parte de Deportes La Serena participó Richard Paredes y por Coquimbo Unido estuvo Rubén Farfán, ambos entregaron un mensaje motivacional a los jóvenes.

El Jefe Técnico de Deportes La Serena, Óscar Correa, explicó a ADN Deportes, el objetivo de esta actividad. “Para nosotros como área formativa son jornadas muy significativas. Valoramos enormemente la disposición de Coquimbo Unido de unirse a nosotros en esta actividad. Creemos que es un mensaje importante de nuestros jóvenes hacia la actividad con respecto a lo unido que debemos estar y al compromiso que estos muchachos tienen”.



Este jueves será el turno de las series Sub 17 y Sub 20 y el día sábado los protagonistas serán la Sub 13 y Sub 14.