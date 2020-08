Técnico del Manchester United sorprende con palabras para Alexis Sánchez luego de confirmarse su continuidad en el Inter

El director técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, confirmó que Alexis Sánchez dejará finalmente ser jugador de los “Diablos Rojos” para unirse al Inter de Milán en un acuerdo permanente.

En conversación con Sky Sports, el DT del cuadro inglés ratificó la información que hace algunas horas indicó el director deportivo del Inter, Giuseppe Marotta.

“Le deseo todo lo mejor. Es un gran jugador, que queremos ver jugar su mejor fútbol“, lanzó tajántemente el entrenador.

Cabe recordar que Alexis continuará por las próximas tres temporadas en el cuadro lombardo.

“Wish him all the best. He’s a top player, that we want to see play his best football”

Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer has confirmed Alexis Sanchez will join Inter Milan on a permanent deal.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 5, 2020