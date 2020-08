Carlos Lampe: “Ya podemos estar todos en familia contentos y decir que pudimos vencer el virus”

Por Alberto Jesús López.

Los últimos meses han sido complejos para el portero boliviano quién superó su contagio por Covid-19, la cual comentó también a través de sus redes sociales. El actual arquero de Always Ready conversó con ADN Deportes sobre si situación luego de superar el coronavirus.

¿Cómo se encuentra después de haber vivido esta difícil situación?

La verdad que muy bien, superamos con mi esposa con éxito el virus, bueno hoy en día ya me encuentro haciendo mis actividades normales, entrenando, poniéndome bien físicamente para esperar el reinicio de los entrenamientos y de los partidos.

Cuando le informan que tiene Coronavirus hay temor, ¿cuál fue su reacción?

La verdad que no tuve miedo nunca ,no me asusté nunca por ahí uno los primeros días se estresa bastante porque no sabe si le va a venir fuerte o leve y como no hay una medicación concreta que digas esto te sana esto no, por ahí me estresé más por la medicación pero nunca pensé lo peor, gracias a DIOS siempre he sido sano, mi alimentación es muy buena ,tomo siempre vitaminas, proteínas ,siempre me he suplementado de la mejor manera y sabía que por ahí no iba a tener problemas pero al comienzo uno se estresa un poco.

¿Cómo se sintió usted, los síntomas como fueron?

Bueno yo un día tuve dolor de cabeza,al otro día me desperté con dolor de garganta que tomé un medicamento y me pasó, no me vino más y ese día afiebró un poquito y después perdí el gusto y el olfato, no tuve ningún otro síntoma, si el virus te deja con secuelas que si tomas algo frio te duele la garganta o si duermes con aire acondicionado te te duele un poco la garganta entonces es por eso que dicen que después que te curas tienes que cuidarte dos meses al menos.

¿A parte de usted tener el virus también su señora lo tiene, como se desarrolla la convivencia en esta situación?

Bueno nosotros nos aislamos en nuestro dormitorio con baño privado, tenemos dos hijas y teníamos la nana que se quedaron afuera en la casa, nosotros no salíamos para nada y menos mal la pasamos juntos porque solo debe ser más complicado y gracias a DIOS salió todo bien y pudimos vencerlo,ella se contagió antes y a los 23 días dio negativo yo a los 19 días y bueno de ahí nos seguimos cuidando bastante y ya retomamos al mes más o menos las actividades normales.

Muy duro habrá sido no poder estar en contacto sobre todo con sus hijas.

Si yo creo que eso fue lo más difícil porque tenemos una bebé de un año y ocho meses entonces creo que eso fue lo más complicado, mi otra hija está en el colegio, tiene 6 años y bueno nos costó un poco con el tema de las clases virtuales, pero nos pudimos acomodar y los días pasaron rápido y bueno ya podemos estar todos en familia contentos y decir que pudimos vencer el virus.

¿Lograron dilucidar en que momento fue el contagio?

Si, nosotros sabemos cómo se contagió mi esposa obviamente nos cuidábamos bastante prácticamente no salíamos pero aquí en ese tiempo y un mes después más o menos el virus estaba en todas partes de Santa Cruz te hablo que es donde tenemos nuestra casa y en La Paz donde estábamos viviendo por el tema de mi trabajo estaba muy tranquilo pero hoy en día en La Paz está en todos lados el virus, está todo saturado y hoy en Santa Cruz está todo más tranquilo, entonces la verdad hay que cuidarse cuando está llegando a lo más alto la pandemia que el virus está en todas partes y está esperando ingresar a nuestro organismo en el mínimo descuido.

También habló sobre cómo han llevado las autoridades de Bolivia esta emergencia sanitaria, el retorno del fútbol boliviano, su deseo de volver a Chile y el contacto que tiene con amigos en nuestro país.