PF de Arturo Vidal: No lo consideraban titular y hoy es el punta de lanza del equipo

El Barcelona de Arturo Vidal se prepara para su duelo del próximo sábado contra el Napoli por la Champions League a las 15:00 horas.

El preparador físico del Rey, Juan Ramírez, conversó con Los Tenores, sobre cómo trabajó con el futbolista durante la cuarentena. “Fue un proceso bien repentino, el aislamiento se produce el 16 de marzo de manera obligatoria para los futbolistas del Barcelona. Difícil no fue, Arturo es un muchacho muy tranquilo, de casa, tiene las comodidades para mantenerse trabajando en su hogar”, comenzó diciendo.

“Arturo tuvo una rutina que fue bien clara, empezaba a entrenar a las 8:00 horas todos los días, descansaba en una cámara hiperbárica y luego entrenaba a las 18:00 horas. No eran cargas muy fuertes para resguardar el físico del futbolista. Arturo se exigió aún más, tuvo una baja de peso importante, mantuvo su masa muscular, llegó en muy buenas condiciones“, afirmó el profesional.

Además, Ramírez destacó las características principales del King. “A mí me hablan de un superdotado físicamente, yo creo que emocionalmente Arturo es un tipo que está sobre la media. A los 14 años él no destacaba físicamente, pero sí desde lo competitivo. He trabajado con muchos jóvenes y puedo decir que desde la formación no vi a otro más competitivo que Arturo Vidal. Ahí desarrolló su carácter y su forma física”.

El preparador físico afirmó que aún le quedan varios años al chileno para competir en Europa.”Yo creo que pasa los tres años, le podría dar para un contrato más y mantenerse en la alta competencia siempre. Tienes que pensar que no lo consideraban titular en el equipo y hoy en día es una punta de lanza del equipo“.

Finalmente, Ramírez tuvo palabras para el polémico live que hizo Arturo Vidal en su Instagram.”Fue un error que se le haya escapado un live en su momento de descanso. Acá en España no tuvo ninguna resonancia. Lo que diga la prensa no va, porque es muy responsable con su trabajo, si has tenido un error eso nos puede pasar a cualquiera. Es un error porque no teníamos por qué ver eso, pero no tenemos que crucificar a alguien, fue un error y me imagino que él lo tiene muy claro”, sentenció.