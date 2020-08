Manuel Iturra: “Si me dicen que me quieren mañana en la U, yo voy y firmo”

Poco meses han pasado desde que Manuel Iturra informó que se retiraba del fútbol profesional. Tras un importante paso por España y luego de su regreso a Chile para vestir la camiseta de Deportes Iquqiue, el formado en la Universidad de Chile hizo un repaso de su carrera.

Precisamente sobre los azules es que el volante comentó su lamento de no haberse retiro en el CDA “me hubiese gustado retirarme en la U, soy hincha del club, pero lamentablemente no se pudo. Hice todo lo posible, pero no dependía de mí. Los tiempos de ellos, no eran los míos“, comentó a Mundo Cracks.

Pero si bien ya está retirado, el “colocho” no descartó reconsiderar su decisión “si me dicen que me quieren mañana en la U, yo voy y firmo“, aseguró.

En la misma conversación, Iturra tuvo palabras para Marcelo Bielsa “es un profesor, de mucho respeto y sentía que él me tenía mucha estima. Había pequeños detalles que me hacían sentir eso. Cuando la selección ganaba y yo no podía estar por lesión, él me llamaba y me decía no te desanimes, tú también eres parte de esto. Yo estaba viendo el partido con amigos y me llamaba el ‘profe’. Ellos no me creían”, dijo.

Y sobre lo mismo, es que recordó uno de los momentos más duros de su carrera, precisamente en La Roja “me mandé la cagada de pegarle una patada a (Andrés) Guardado en un partido contra México y llevaba dos minutos en la cancha. Fue el peor error de mi vida, ya que además de perderme el Mundial por eso, tenía un precontrato con Atlante, que me habían ido a ver a ese partido. Por eso no me pude ir a México”, recordó.