Diego Rubio y su deseo de volver a La Roja: “Yo iría donde me toque, hasta de arquero”

Con el inicio de la Clasificatorias rumbo a Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, en la Selección Chilena algunos comienzan a proyectar lo que será el nuevo proceso rumbo al mundial, esta vez de la mano del colombiano Reinaldo Rueda.

Uno de los jugadores que aspira a seguir siendo considerado por el “cafetero” es Diego Rubio. El delantero que hoy defiende los colores del Colorado Rapids de la Major League Soccer (MLS), conversó con “Todos Somos Técnicos” del CDF y aseguró que quiere estar en Juan Pinto Durán como sea.

“Al final el técnico te ve otras cosas y a la Roja tienes que ir a jugar de lo que te piden y ojalá hacerlo de la mejor forma y matarse dentro de la cancha. Al final, como diría cualquier jugador, yo iría donde me toque, hasta de arquero“, dijo el exColo Colo.

Sobre la opción de volver al fútbol chileno, Rubio aseguró que “durante todas mis vueltas en mi carrera lo he pensado, pero de todas las veces, una realmente fue casi factible. Hubo contactos, pero no he vuelto a tenerlos”, indicó.

“Yo he dicho que me gustaría volver, porque uno es hincha de un club y cualquiera querría, pero hoy en día, pienso en estar en la MLS, jugar y seguir rompiéndola para tener nuevas oportunidades“, cerró el ariete.