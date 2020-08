Sergio Vargas y el retorno del fútbol: “Si esperemos que todos estén al 100%, nos tomaremos hasta finales del 2021”

Sergio Vargas, director deportivo de Universidad de Chile conversó sobre el momento que atraviesa el cuadro azul en medio de la pandemia.

En conversación con “Los Tenores”, “Superman” entregó detalles de cómo han sido los primeros días de Cristián Aubert al mando de la presidencia. “Hemos tenido un par de reuniones con Cristian. Seguimos trabajando a lo que veníamos haciendo. Básicamente es el mismo trabajo. Son los mismos objetivos. El mismo Cristián lo ha dicho, hay que equilibrar las finanzas. Nuestra etapa en el club es de reducir costos y ajustes”

Pensando en eventuales refuerzos para la próxima temporada, el directivo aseguró que dependerá del próximo consejo que realice la ANFP. “Hay un Consejo de Presidentes donde se verán estos temas, minutos sub 20 de jugadores, entre otras cosas. Uno de esos temas es la ventana de transferencias, por las bases estaba estipulado que era entre julio y agosto. Pero ahora la primera rueda del campeonato podría estar terminando en octubre, entonces no se justifica. Se está viendo esa ventana para que quizás sea cuando empezamos el campeonato y mantenerlo por tres o cuatro semanas”.

Pensando en el eventual retorno de la competencia, el exarquero expresó su confianza en que se pueda retornar a finales de agosto. “Hay que apelar a que todos los clubes sean muy responsables. Respetar todos los protocolos, en ese sentido la ANFP tiene que ser muy estricta. Y el equipo que no cumpla los protocolos, se verá perjudicado pero no perjudicar al resto. Yo creo que se podría jugar sin mayor riesgo para los jugadores que estarán interactuando. Si esperamos que estén 100% todos, nos va a tomar a fines del 2021”.

También tuvo palabras para el trabajo de Pablo Milad, con quien compartió en Curicó Unido hace algunas temporadas. “Es una corporación. Teníamos más relación con el gerente deportivo, pero tuvimos oportunidades de compartir y me llevé una buena impresión de él. Es un tipo muy inquieto, le gusta hablar de fútbol. Fue una buena experiencia. Esperemos que le vaya muy bien”.

El técnico de fútbol aprovechó de respaldar a Hernán Caputto por su trabajo al mando del equipo. “Si bien no se ha jugado, Hernán ha ejercido de buena forma. En lo competitivo está lo del año pasado, que asume en una situación sumamente complicada. Donde era imperioso sacar puntos y además heredaba un plantel. Ahí demostró su capacidad y formas, donde creo que lo hizo bien. Tiene una gran formación y está muy preparado para esta profesión”.

Por su continuidad en el club, Vargas aseguró que con la llegada de Aubert todos deben mostrar su mejor versión. “Estamos todos en evaluación, no porque cuestione nuestro trabajo sino que porque no estamos conociendo. Yo me dedico a esto el 100%”