Portal inglés calificó a Alexis Sánchez como “el peor fracaso” en la Premier League

Para nadie es desconocido que el nivel de Alexis Sánchez en el Manchester United no fue óptimo y por eso desde el cuadro inglés lo mandaron a préstamo.

Su fichaje en los “Red Devils” generó muchísima expectativa por sus buenas campañas en el Arsenal, sin embargo no pudo conseguir lo mismo en Old Trafford.

A pocos detalles de ser oficializado el acuerdo con el Inter de Milán por las próximas tres temporadas, el portal inglés Oddschanger cuestionó el alto costo que le implicó al United la contratación de Sánchez.

Mediante un tweet, publicaron “¿Puede considerarse el paso de Alexis Sánchez por Manchester United como el peor fracaso en la historia de la Premier League?”. Agregando un detalle junto a la fotografía del chileno. “Se estima que el club gastó al menos 45 millones de libras en salarios”.

Can Alexis Sanchez’s time at Manchester United be classed as the biggest Premier League flop of all-time?

It’s estimated that he cost the club upwards of £45 million in wages. 😳 pic.twitter.com/UNMRmeWPbr

— Oddschanger (@Oddschanger) August 4, 2020