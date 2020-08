Exdelantero charrúa sobre Arturo Vidal: “Creo que tiene sangre uruguaya”

Con la mira puesta en las etapas finales de la UEFA Champions League, Arturo Vidal regresó a los entrenamientos con el FC Barcelona, cuadro que debe confirmar su presencia en los cuartos de final del torneo y para ello, este sábado debe eliminar al Napoli de Italia para asegurar su nombre en la siguiente fase.

En la previa del encuentro, en que Vidal no podrá estar por suspensión, recibió una nueva muestra de admiración, esta vez desde Uruguay. El exdelantero de la selección “charrúa”, Inter de Milán y Lazio, Rubén Sosa, confesó su fanatismo por el juego del volante chileno.

En conversación con Redgol, el exariete uruguayo cuestionó que Vidal sea chileno “creo que tiene sangre uruguaya, no sé si nació con sangre charrúa. Es un tipo que vive el fútbol a lo máximo, lo he visto y me encanta como es él, de carácter, de persona. De repente, el árbitro cobra, termina el partido y él sigue corriendo, te mira y no quiere perder a nada”, comentó.

“Eso es lindo, el uruguayo también es parecido a él, no quiere perder. Para él, no está jugar para perder, y está alimentado del fútbol chileno, es bueno tener un capitán o jugador como él porque entusiasma, no es solo jugar y divertirte, obvio, pero también tienes que tener carácter. Eso es bueno”, aseguró Sosa.

En lo mismo, aseguró que Vidal hubiese jugado sí o sí en la selección uruguaya “siempre, jugaba siempre. Era el titular. Es lo que jugamos, en el caso nuestro, en la época nuestra con el rasca rasca, que te tranque con la cabeza, en un equipo tienes que tener un jugador como él”, sostuvo.