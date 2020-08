Cristián Muñoz: “No me arrepiento de haber salido de Colo Colo, no me sentía valorado”

Con seis títulos en su bolsillo, Cristián Muñoz se retiró del fútbol a fines del 2019 vistiendo los colores de la Universidad de Concepción, siendo considerado como uno de los mejores porteros extranjeros que han llegado al fútbol chileno.

El trasandino, ídolo en el “campanil”, hizo un repaso por su carrera, esa que tuvo su primera experiencia en Chile vistiendo la camiseta de Colo Colo “no me arrepiento de haber salido de Colo Colo. No me sentía valorado. Venía negociando un tema económico, que no se solucionaba. Me produjo un desgaste mental y me hizo tomar otro camino”, comentó en entrevista con “De Fútbol Se Habla Así” de DirecTV.

Sobre su partida de Macul, Muñoz dijo que “fue difícil. Yo sabía que si me iba no podría regresar. Sentía que no estaba siendo reconocido. De los hinchas siempre estaré agradecido, pero tuve que tomar otro camino”, aseveró el portero.

“Claudio Borghi es uno de los mejores entrenadores que me ha dirigido. Da una confianza increíble. Cuando llegué a Colo Colo disfruté mucho, era un equipo con gran toque, que siempre buscaba ser protagonista, atacar”, agregó el guardameta.

Al finalizar, tuvo palabras para el recambio en la portería de La Roja “todo dependerá del crecimiento que tenga Urra, Zacarías López, Ureta y Brayan Cortés. Reemplazar a Claudio Bravo será una tarea muy difícil porque es un arquero de élite”, cerró.