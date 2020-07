Boca Juniors se encuentra realizando gestiones para aplazar el reinicio de la Copa Libertadores

Pese a que la Conmebol ya dio a conocer la programación de las jornadas que faltan para que finalice la Copa Libertadores 2020, el club argentino Boca Juniors realizó una petición formal para que el reinicio del certamen continental se aplace.

Según informó este viernes TyC Sports, el elenco trasandino pidió que el torneo se postergue debido a que aseguran que no están las condiciones para que se retome. Reclaman que no han podido retornar a los entrenamientos y que el plantel no está en forma óptima para afrontar la competición.

El medio asegura que “el principal argumento del Xeneize es la falta de tiempo para poder entrenarse con normalidad y poner a punto al equipo luego de cuatro meses y medio de inactividad, mientras todavía no hay certeza de cuándo volverán las prácticas en grupos reducidos en la Argentina”.

La intención del conjunto trasandino es que se retrase al menos por un mes la competición.