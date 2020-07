La anécdota de Pep Guardiola con Bielsa: “Nunca podré agradecer a Marcelo como nos trató”

Es admiración mutua y lo han dejado claro más de una vez. La próxima temporada del fútbol inglés, la 2020-21, se producirá en cancha el reencuentro entre dos de los mejores entrenadores del mundo: Marcelo Bielsa y Pep Guardiola.

El argentino logró el ascenso con el Leeds United tras 16 años de ausencia en la Premier League, mientras que el español va por otra temporada a cargo del Manchester City. Se volverán a ver las caras, situación que no ocurre desde que Pep dirigía al FC Barcelona mientras que Bielsa hacía lo propio con el Athletic Club de Bilbao.

Esta vez, en la previa de lo que será la próxima temporada, Pep volvió a tener buenas palabras para el entrenador argentino “la anécdota es que estuvimos 11 horas… nunca podré agradecer a Marcelo como nos trató porque yo no era nadie, porque yo no entrenaba ni al filial, me acababa de sacar el carnet de entrenador, y me recibió”, partió comentando el español en entrevista con DAZN.

“Cuando no eres nadie y un entrenador te recibe como lo hizo él fue maravilloso, como antes estuvimos con César Luis Menotti y fue lo mismo, pero con él hablábamos de los medios de comunicación y fui yo quien le dije ‘si tanto nos quejamos de este mundo, que no nos deja a veces vivir”, agregó Guardiola.

En lo mismo, complementó con que “entonces le dije a Marcelo cómo es que no coges a un juvenil, estar en un mundo más amateur y olvidas el mundo profesional, donde están los medios, la crítica, los jugadores de alto nivel’, y él es quien me dice que ‘necesito esta sangre, necesito esto, fue él’”, aseguró.

