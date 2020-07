Presidente de Everton aseguró que debiera haber “entre tres y cuatro semanas” de entrenamientos antes del retorno del fútbol

View this post on Instagram

¡Dándole con todo a nuestro Partido por la Solidaridad! 😍 El día de ayer, entregamos mucho más cariño y apoyo junto a @twitteros.solidarios, visitando ocho nuevas ollas comunes en los cerros de Viña del Mar 🍲 ¡Seguimos con la misma motivación del día uno y continuaremos repartiendo esperanza para la gente que nos necesita en estos difíciles momentos! 🇺🇦 #VamosEverton💙💛💙