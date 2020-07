Matías Dituro: “Estoy muy contento en Católica, no estoy mirando rumores”

Desde este jueves, los equipos de Primera División y Primera B, que están en zonas con cuarentena, están autorizados para volver a los entrenamientos.

Uno de los clubes que retornará a las prácticas presenciales es Universidad Católica.

El arquero cruzado Matías Dituro, en conversación con Los Tenores, comentó la vuelta a los trabajos en San Carlos de Apoquindo.”Con muchas ganas de volver a los entrenamientos, ya mañana si Dios quiere estaremos devuelta en el complejo con todas las medidas necesarias”.

El guardameta aseguró que aún no saben cuánto es el tiempo exacto de preparación. “Hemos tenido varias reuniones con el cuerpo médico donde nos han explicado todo el protocolo y que lo respetemos de la manera que ellos nos dicen. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener, porque todavía no hay una fecha exacta. Tenemos que adaptarnos”.

El arquero de la UC explicó qué ejercicios realizarán en los primeros días.”Sabemos cómo son los protocolos, no podemos tener ningún contacto con nuestros compañeros ni pasarnos el balón entre nosotros. Los trabajos van a ser de reacondicionamiento, trabajando solo, hacer rebotar el balón, pero todavía no tenemos específicamente el trabajo de mañana, nos lo van a decir en la tarde y así van a ir haciendo cada día”.

Finalmente, ante los rumores de poder partir al Atlético Mineiro, Dituro aseguró que él seguirá en el elenco cruzado. “Estoy muy contento en Católica, estoy muy contento en el club, lo dije muchas veces. Si llega en algún momento una posibilidad en que el club esté contento y yo esté contento, se tomará la decisión, pero sino no hay nada que nos motive,estoy muy feliz y no estoy mirando rumores que pueden surgir”, sentenció.