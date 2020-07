Víctor Loyola: “Pondría a Miguel Pinto de titular en el arco de Colo Colo”

Por Alberto Jesús López

El exmeta de Colo Colo, Víctor Loyola, habló con el ‘Trovador del Gol’ respecto a la pandemia, el manejo de las autoridades, sus escuelas de fútbol y las vivencias que tuvo en su carrera como arquero goleador.

¿Te sorprendió la situación de Colo Colo entre jugadores y dirigentes?

Si obviamente sorprende lo que pasa, la mayoría de los clubes llegaron a acuerdo súper rápido y en Colo Colo no, esto es una opinión súper personal, yo me recuerdo que nosotros llegamos a quiebra en Colo Colo por lo menos en la época que estuve yo y a nosotros nos pagaban súper poco y teníamos que ir a buscar más encima nuestro sueldo a donde nos mandaran ,cuando teníamos que estar una semana en Puerto Rico en hoteles más o menos no más con comidas más o menos viajando a la hora que te dijeran ,no piensen que habían viáticos porque no teníamos viáticos ,teníamos sueldos súper bajos, teníamos que jugar todas las Copas Gato, todas las copas que existieran habidas y por haber, partidos en Punta Arenas en todos lados, nos manteníamos todo el mes viajando y toda la semana viajando para todos lados aparte de jugar nuestro torneo nacional y viendo ahora que hay jugadores que ganan muchísima plata no se ponen un poquitito de parte de lo que está pasando ,la verdad que me complica un poquitito ,imagínate hay gente que no recibe sueldo desde hace mucho rato, hay gente que le bajaron el sueldo en la mayoría de las empresas ,muchas se aprovecharon ojo, muchos se aprovecharon también con lo que dio el Presidente con este tema de catástrofe ,se aprovecharon, bajaron sueldos, no pagaron echaron a mucha gente y la verdad que para mí, yo encuentro que se equivocaron, deberían haber llegado a un acuerdo mucho más interno, mucho más rápido y haberse puesto un poquitito la mano en el corazón y haber bajado un poquitito los sueldos para tratar de mantener al club a flote y sin tantas deudas.

¿La responsabilidad de quién es?

La responsabilidad es súper compartida, yo encuentro que una imposición es mala y un no acceder a conversar y ponerse tajante como fue el plantel de Colo Colo poner como un ultimátum de que esto queremos, esto es y sino no firmamos y los otros sino hacen esto chau nos vamos a esto la verdad que ahí están los dos culpables, deberían haber agachado el moño ambos y haber llegado a un acuerdo mucho mejor.

El Arco de Colo Colo.

Chuta yo soy súper sincero para estas cosas, a mí no me gusta andar con rodeos pero para mí Brayan Cortés allá en Iquique venía haciendo un buen torneo, se proyectaba con muchas condiciones, en Colo Colo la verdad que ha bajado bastante su nivel ,no ha tenido el nivel que el arquero de Colo Colo debe tener ,Miguel Pinto la verdad que para mí siendo un jugador que obviamente tiene más edad ,no viene jugando pero es un jugador que lleva partidos en la U, ha jugado en Selección, tiene un follaje distinto al que tiene Brayan Cortés, muestra más seguridad da más seguridad también a Colo Colo y lo otro que me llama mucho la atención es que Colo Colo no saque arqueros de sus cadetes ,encuentro increíble que Colo Colo no tenga ningún arquero con proyección o en la banca por ultimo de Colo Colo ,imagínate que cuando nosotros estuvimos en la quiebra salió Felipe Núñez, Eduardo Lobos Bravo y yo , cuatro arqueros de la cantera y los cuatro llegamos a jugar futbol profesional y dos llegaron a jugar en la Selección, dos llegaron al extranjero ,dos llegaron a Europa ,otros dos fuimos muy importantes en el futbol chileno y la verdad que me llama mucho la atención.

Si tuvieras que elegir hoy un arquero titular.

Yo me fijaría primero en lo que tiene Colo Colo en la cantera y después con lo que tiene ahora Colo Colo me gusta y pondría a Miguel Pinto, da mucha más tranquilidad y seguridad en el arco.

Juan Antonio Pizzi.

Lo encuentro un extraordinario entrenador, muy buena persona, yo creo que ha sido uno de los mejores que he tenido junto con Raúl Toro, mucha confianza en su trabajo, en su cuerpo técnico como es como persona, como defiende a los jugadores, como se la juega por sus jugadores la verdad que nada que decir y ojo que con él yo no era titular, yo no soy de los que hablo porque si jugaba o no jugaba, cuando llegó Pizzi yo era titular imagínate, Pizzi el primer partido me sacó y ni siquiera me citó con eso te digo todo y me tuve que ganar el puesto y fui a la banca y después me puso a jugar de jugador pero ni siquiera era titular con Pizzi entonces yo puedo hablar no como típico de los jugadores no esta es bueno porque yo jugaba, no este es malo porque yo no jugaba, yo lo encuentro uno de los mejores técnicos que he tenido pese a que no era citado o a veces no me ponía ni siquiera de titular.

¿Porque en cierta medida su trabajo fue resistido acá en Chile por la afición?

Porque tenían un estilo de juego con Bielsa, un estilo de juego con Sampaoli y Pizzi quizás era un poco distinto a ese juego, era un juego un poco más pausado, un juego de no tanto vértigo como los otros dos entrenadores, pero quizás la gente no supo apreciar el trabajo de Juan Antonio Pizzi, yo creo que los jugadores sí, pero no se la interna en realidad de la selección como la de los jugadores, tenemos también que pensar que en los jugadores hay puros cracks, los egos, la lucha de egos entre ellos con el mismo técnico no sé cómo se vivirá esa interna de ese jugador.

¿Fue injusto el trato que tuvo?

Sí, me parece de mal agradecido, hay que pensar que nos sacó Campeón de la Copa América ,nos llevó a una final de la Copa Confederaciones ,si bien no se clasificó y no se clasificó no solo por él sino que también por Sampaoli que también estuvo antes que también no rescató algunos puntos que debió haber rescatado ,el nivel de la Selección también bajó ,varios conflictos como se supieron también hubo en la interna del camarín y eso obviamente afecta ,yo creo que ese cúmulo de cosas y obviamente una fatiga en general del equipo que venía ya jugando varios partidos y años seguidos todo trae su desgaste.

Finalmente, Loyola mandó un mensaje al Sifup.

Un mensaje para Gamaliel García, ojalá lo escuche porque no solamente jugaron desde el 2017 algunos como ellos que todos se retiraron mágicamente en esa fecha para poder recibir los bonos del Sifup y a los demás los dejaron afuera ,mucha gente que aportó, mucha gente que jugó fútbol mucha gente que se sacó la mugre jugando futbol incluso desde pequeño desde los cadetes y ni siquiera los tomaron en cuenta para repartir unas platas que se repartieron para algunos pocos así que un mensajito que les pueda llegar a ellos también.