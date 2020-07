Sebastián Moreno: “Lo que más urge discutir en la ANFP es la separación de la federación y asociación”

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP analizó el complejo escenario que atraviesa el fútbol actual en medio de la pandemia y los conflictos al interior del ente rector del fútbol chileno.

En conversación con “Los “Tenores”, el abogado aseguró que prefiere no especificar una fecha donde se reanude la competencia. “No quiero casarme con una fecha en particular para el regreso del fútbol. Hay que contabilizar un tiempo razonable y prudente de 4 semanas desde el regreso a las prácticas para cuidar a los deportistas”

Sobre el conflicto y riesgo existente de una intervención de la FIFA, el presidente de la ANFP aseguró que hay un tema urgente por resolver. “Lo que más urge discutir en la ANFP es la separación de la federación y asociación”.

Por el conflicto de la segunda división profesional, Moreno señaló que se debe evaluar de manera enfática su continuidad. “Lo que se trató de hacer fue modificar la segunda división dándole un carácter formativo sub-23. Fue rechazado transversalmente por clubes como Sifup. Hoy tenemos una división que genera recursos propios. En términos concretos no forma parte del consejo de presidentes. Hay que tomar la decisión de que si continua, incorporarla y ayudarla a buscar generación de valor. O entregarla directamente a ANFA”.

Moreno aprovechó de criticar sutilmente el actuar de Oscar Fuentes, exsecretario ejecutivo en la era de Sergio Jadue, quien ahora asesora demanda a los clubes. “Tiene que respetar esta línea de defender entre un caso cualquiera o uno donde tiene conocimiento absoluto. La persona estaba ejerciendo como secretario ejecutivo del 2011. No son situaciones correctas ni éticas. Son poco adecuadas”.

Pensando que la “Roja” lleva casi un año sin jugar en cancha, el presidente aseguró que “Reinaldo Rueda ha tenido pocas oportunidades de mostrar su trabajo, pero está muy comprometido con la selección chilena. Está tranquilo con la definición de fechas para las clasificatorias”

Al cierre de la entrevista, Moreno descartó una eventual intención de presidir la federación del fútbol chileno. “Yo a partir del 1 de agosto ordenaré los juguetes de mi hijo. Estaré mirando el fútbol con el cariño que le tengo a la actividad. No tengo interés particular en asumir la presidencia de una federación. En esta reforma tiene que haber un comité de representación de distintos grupos. No es solo llamar a la ANFP a conversar, tiene que venir la ANFA, árbitros, fútbol femenino. Esto es lo que debe hacerse”.