José Pedro Fuenzalida: “Haber jugado en la U no le habría dado ningún plus a mi carrera”

José Pedro Fuenzalida habló este martes con el programa “Leyendas: grandes historias” de DirecTV, donde se refirió sobre el haber jugado en dos clubes grandes de nuestro país: Universidad Católica y Colo Colo, situación que aprovechó para explicar cómo hubiese sido un eventual paso también por Universidad de Chile.

“La decisión más fácil para mí hubiese sido haber jugado en los tres grandes, ya que estaba finalizando contrato en Colo Colo y el club estaba en un momento muy complicado en lo deportivo, versus una ‘U’ que era campeona del torneo y de la Sudamericana”, comenzó diciendo.

En esa línea, Chapita agregó: “Pero creí que no era el momento y que, además, ya saliendo de la UC para ir a Colo Colo, con todo lo que eso significó para mí, siento que el haber jugado en la ‘U’ no le habría dado ningún plus o algo diferente a mi carrera”, complementó.

Finalmente, Fuenzalida se refirió a su rol actual en la UC, aunque prefirió no autocalificarse. “La palabra leyenda es muy grande y siento que ese rótulo lo puede poner el hincha. Prefiero sentir o, mejor dicho, creo que soy un jugador importante en la historia de Universidad Católica, porque he podido lograr títulos y ser parte de procesos muy exitosos. La historia dirá después en el lugar que lo pondrá a uno”, explicó.