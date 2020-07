Biógrafo de Marcelo Bielsa por el casi ascenso del Leeds: “No es técnico de fútbol, es un constructor”

En la segunda división inglesa faltan tres fechas para el fin del torneo. Leeds United, club dirigido pro Marcelo Bielsa es el puntero y está seis puntos sobre Brentford, el equipo que está en tercer lugar y más cerca de quitarle el ascenso (el segundo es West Brom, que también está subiendo a la Premier League). El “bielsismo” sigue atentamente el desenlace de la competencia, que continúa este miércoles y jueves en canchas británicas. También están pendientes los biógrafos del DT y de su trabajo, entre ellos el periodista argentino Roman Iucht, autor de “La Vida por el Fútbol: Marcelo Bielsa, el último romántico”, quien conversó en “Los Tenores Puertas Adentro”.

Iucht trabaja hoy para TNTSports, y es columnista tanto del diario La Nación como de la TV Pública trasandina. En su país Bielsa obtuvo su último título en 1998 con Vélez Sarsfield, hace 22 años. Por lo mismo la campaña de Leeds es tema en su círculo. “Él nunca ha rehuido el resultado, pero hay múltiples caminos para llegar al resultado. Si un solo resultado es negativo no hay mucho q discutir porque es matemática, se basaría en una ley rígida. Después juegan otros valores, que tienen que ver con su forma de ser, va de la mano con su historia, con su vida”, dice a propósito de la defensa que el “Loco” ha hecho de su metódico trabajo.

El periodista argentino asume que Leeds United contrató a Bielsa con el objetivo de subir a la Premier League, pero también destaca sus campañas en Athletic de Bilbao, Olympique de Marsella y Lille. De otro modo enfrenta a quienes reprochan al afamado técnico por no haber dirigido equipos “grandes” en su carrera. “Han sido patrones comunes. Siempre quiso encontrar lugares de trabajo en que sienta que hay mucho por desarrollar. Bielsa no es técnico de fútbol, es un constructor. Piensa su proyecto no desde una pequeña arista, sino de una completud. No piensa desde un resultado de fin de semana, sino que desde el trabajo con juveniles, el espacio para desarrollar ese trabajo, la logística, todo eso implica mucho más que contratar un técnico de fútbol”.

En conversación con Aldo Schiappacasse, Iucht se detuvo también en las obsesiones de Bielsa más allá del fútbol. Aprovechó de compararlas con el saber de los periodistas. “Bielsa tiene la cualidad de haber definido sus inquietudes, investigar e imbuirse de lleno en profundidad de temas como el cine. Se dice que los periodistas somos un océano de conocimiento, pero de un centímetro de profundidad. Muchas veces lo que molesta es que Bielsa interpela al periodista a ver si sabe (…). Fútbol, cine y otros dos o tres elementos más forman la vida de Bielsa. Y en cine no una película, sino cientas de horas para permitirse conversaciones interesantes”.

Con todo, el cronista afirma que “Bielsa no es un superhéroe sino una persona normal. Eso lo hace grande”.