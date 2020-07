Hermano de Marcelo Bielsa: “Es más querido en Chile que en Argentina”

Rafael Bielsa, hermano del técnico argentino, sorprendió este lunes en conversación con TyC Sports, tras asegurar que el adiestrador del Leeds United de Inglaterra, es mucho más querido en nuestro país que en Argentina.

El ex ministro de Relaciones Exteriores del país trasandino, aseguró que “si hay algún sector chileno que no comulgue con su juego, no lo conozco. Por lo que leo y escucho, hay un cariño enorme por su trabajo y siguen al Leeds más que allá. En general, es más querido en Chile que en Argentina. Por lo menos, yo no escucho las mismas críticas y descalificaciones”.

Finalmente, Rafel aseguró que el deseo de Marcelo será seguir en el Leeds si es que logra el ascenso este año. “es un club que cumple y ese vestuario lo maneja. A la Premier siempre es mejor llegar con un equipo en el que conoces a todos los jugadores. Le va a costar trabajo decir que no“, cerró.