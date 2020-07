Arturo Vidal: “Espero seguir marcando y ayudando al equipo”

Barcelona venció por 1-0 al Real Valladolid con gol de Arturo Vidal, quien jugó todo el partido.

Tras el duelo, el King conversó con Cadena SER sobre la victoria de su equipo.“Se nos complicó un poco, el clima estaba un poco fuerte, pero lo importante es que se ganó”, comenzó diciendo el chileno.

Además, Vidal confesó las cosas que debe mejorar el cuadro culé.”Nosotros sabemos que en el segundo tiempo cuando empieza nos cuesta tomar de nuevo el ritmo, tenemos que mejorar, tenemos que entrar más concentrados, el clima como te dije es complicado. Sabemos que tenemos que mejorar si queremos seguir peleando el campeonato y la Champions que es muy importante”.

El Rey ya lleva ocho goles en esta temporada de La Liga con la camiseta azulgrana. El seleccionado nacional así comentó su actuación:”Buen rendimiento, lo importante es que sirva para lograr los tres puntos, que hoy era muy difícil. Espero seguir marcando, seguir ayudando al equipo y seguir mejorando que es lo más importante”.

Vidal no fue el único que tuvo un buen partido, el chileno también destacó la actuación de Marc-André Ter Stegen, arquero del Barcelona.”Donde tenemos siempre el control, de repente los equipos nos juega a la equivocación y aprovechan las oportunidades, siempre nos está pasando lo mismo que tenemos el control y en una llegada nos marcan. Así que eso lo tenemos que mejorar, lo importante es que Marc está haciendo las cosas bien y nos está ayudando en ese sentido y nosotros tratamos de hacer goles”.

Finalmente, sobre el desenlace del campeonato español que lidera el Real Madrid. El chileno lamentó que ser campeón no depende de ellos.”No depende de nosotros, nosotros vamos a seguir dando el máximo, seguir mejorando, tratar de ganar los partidos que quedan pero no depende de nosotros. Si no se da, vamos a tratar de llegar de la mejor forma a la Champions“, sentenció.

Con esta victoria, Barcelona consiguió 79 puntos, quedando a solamente una unidad del cuadro merengue, quienes visitarán al Granada el lunes a las 16:00 horas.