Revisa los duelos pendientes de Colo Colo y la UC por la Copa Libertadores

Conmebol oficializó las fechas en que se disputarán las diversas fases que restan por jugarse de la Copa Libertadores 2020, torneo que están disputando Colo Colo y Universidad Católica.

La Confederación Sudamericana de Fútbol proyecta el retorno de este campeonato para el mes de septiembre bajo estrictos protocolos de prevención por la pandemia del coronavirus.

La semana del 15 de septiembre el Cacique debería recibir en el Monumental a Peñarol, en un partido que se disputará sin público. Luego el popular tendrá que viajar a Brasil para enfrentar a Athletico Paranaense en el marco de la máxima competencia continental. Después, viajará a Uruguay para enfrentar a Peñarol y cierra con el Jorge Wilstermann en Santiago.

Recordar que el equipo que dirige el técnico paraguayo Gualberto Jara marcha en la última posición del Grupo C con tres puntos, pero por diferencia de goles, ya que todos tienen la misma cantidad de puntos.

Mientras que el elenco cruzado aún tiene pendiente recibir a Gremio en San Carlos de Apoquindo. Visitar al América de Cali en Colombia y finalizaría todo en la precordillera con Internacional.

Calendario:

Semana del 15 de septiembre: Colo-Colo vs Peñarol y U. Católica vs Gremio

Semana del 23 de septiembre: Athletico Paranaense vs Colo-Colo y América Cali vs U. Católica

Semana del 30 de septiembre: Peñarol vs Colo-Colo y Gremio vs U. Católica

Semana del 21 de octubre: Colo-Colo vs Jorge Wilstermann y U. Católica vs Internacional.