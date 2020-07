Jorge Valdivia: “Yo no apoyé al estallido social, fui solidario con la situación”

Jorge Valdivia, exjugador de Colo Colo y la selección chilena conversó con “Los Tenores” sobre su pasado por el cuadro albo, la selección chilena y su presente en el fútbol azteca.

El “Mago” contó a ADN Deportes cómo ha lidiado con la cuarentena en suelo mexicano. “Encerrado, entrenando en la casa, con la familia. Con ganas de volver a jugar, de volver a la actividad. Así, lo que han hecho la mayoría de los jugadores. Esperando volver a los entrenamientos, aprovechar que se puede entrenar y que el campeonato va a empezar. Me integré hace poco. Estamos en Guadalajara en un torneo amistoso”.

Sobre las críticas por su intervención en redes sociales por el estallido social, Valdivia aseguró que nunca lo apoyó, solo empatizó con molestias de la gente. “Es muy diferente cuando uno apoya. Yo no apoyé el estallido social, fui solidario con la situación. Yo tomé diez años micro y era una hora y media de ida-vuelta con una leche y un queque. No es darse vuelta la chaqueta, es ser solidario. Que yo haya participado o votado por Piñera no significa que esté de acuerdo con todas las medidas que han tomado. Hay que ser ciego para darse cuenta que han tomado medidas equivocadas”.

De paso, descartó referirse al conflicto del Sifup con exfutbolistas por el polémico “Bono Retiro”. “Estoy muy por fuera de la situación, creo que este sindicato ha logrado cosas que el antiguo no hizo. Tuvo muchos problemas con la repartición de las biblias y de las platas. Cada uno tuvo su punto de vista. No estoy interiorizado, he estado leyendo otras cosas. Quizás las platas que se repartía antes el Sifup parecía poco, pero es por un tema de valorización”.