Hernán Caputto: “Estamos mucho más cerca de reiniciar los entrenamientos”

Universidad de Chile está a la espera que la autoridad sanitaria entregue el permiso para volver a entrenar presencialmente en el Centro Deportivo Azul. En la “U” volvieron a realizar exámenes PCR, donde tanto jugadores como cuerpo técnico salieron negativos.

En conferencia de prensa, el entrenador de los azules, Hernán Caputto, esperaba poder volver a las prácticas esta semana, pero no se dio. Ante esto, el DT afirmó que aún no le han notificado que el campeonato cambie su reinicio del 31 de julio al 15 de agosto. “Estamos mucho más cerca de reiniciar los entrenamientos en la Región Metropolitana, en provincias ya se está haciendo y esperamos tener cuatro semanas para volver a competir, hasta ahora esto no se ha confirmado”.

El estratega azul aseguró que no le molesta que haya otros equipos de otras regiones de Chile que estén haciendo trabajos en cancha.”No podría hablar de justicia. Encuentro legítimo que puedan entrenar, si nosotros no estuviéramos en cuarentena probablemente estaríamos entrenando. Creo que es muy importante, no hablando de justicia sino que de lo ideal en un retorno a los entrenamientos, es la parte mental. Tú puedes estar mucho tiempo entrenando, pero si no estás bien mentalmente no sé va a ser tan beneficioso“.

Además, Caputto comentó la posibilidad que el campeonato puede retornar con un superclásico.”El que nos toque, la fecha que nos corresponde es Palestino porque deberíamos completar la octava fecha, y si nos toca reiniciar con clásico y nuestra federación ,que es la que determina lo ordena así, será“.

Un jugador que interesó mucho a Universidad de Chile a principios de la temporada fue Erick Wiemberg. La Corte de Apelaciones de Valdivia falló a su favor en su apelación contra el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP para que sea libre de negociar con cualquier club.

Sobre este tema, el entrenador se mostró contento por la situación del futbolista pero aseguró que los azules no buscan refuerzos. “Me parece fantástico por los jugadores de que tengan esta posibilidad. A fin de año se va a generar una evaluación, hay muchos que terminamos contrato en diciembre. En lo que respecta a hoy, no es un tema esencial ni prioritario reforzarnos“.