Carabineros reportó que Rodrigo Holgado no respetó arresto domiciliario

El delantero de Audax Italiano, Rodrigo Holgado se encuentra en prisión preventiva tras haber sido partícipe en un accidente vehicular que terminó con la muerte de una persona.

El trasandino se encontraba en prisión preventiva, sin embargo la defensa del atacante esgrimió que debido a crisis de pánico y depresión, se podía justificar un arresto domiciliario a la espera de la sentencia, lo cual fue aceptado por la justicia.

Sin embargo de acuerdo a información publicada por el diario La Tercera, la 38° comisaría de Carabineros notificó al juzgado que el delantero no estaba en su hogar las dos veces que fueron a hacer controles. “El día 26 de junio se entrevistó personalmente al imputado, no obstante los días 30 de junio y 1 de julio, el imputado no fue habido en su domicilio, no atendiendo los moradores el llamado de Carabineros”.

De acuerdo a lo que declaró el abogado del exCoquimbo Unido, Holgado si estaba en su hogar, solo que entrenando junto al plantel vía Zoom y “su familia no advirtió el llamado por un problema en el timbre”.

El atacante podría recibir una condena entre tres años y un día a cinco años. En caso de salir culpable, deberá cumplir un año de pena efectiva.