Emilio Hernández apuntó contra Jorge Sampaoli: “Es uno de los peores técnicos, a mi no me dejó nada”

Para algunos hinchas de Universidad de Chile su fichaje en Colo Colo fue “imperdonable” y en el Monumental se ganó el cariño de parte de la parcialidad alba. Es parte del paso de Emilio Hernández por Macul tras debutar futbolísticamente en los azules.

En ello, el “choro” conversó con ESPN y comentó lo que fue su paso por el Monumental “me pasó algo súper raro. Me lleva Omar Labruna, junto a Emiliano Vecchio. A los 4-5 partidos lo echan. Llega Hugo Vilchez, estuvo 5-6 meses y llega Gustavo benítez. Después llega el (Héctor) “Tito” Tapia. Fue un momento súper difícil porque el técnico que te lleva, te banca. Pero como digo, lo disfruté a concho y no me arrepiento para nada“, contó.

Sobre su salida de la Universidad de Chile, Hernández aseguró que en parte se debió a su mala relación con Jorge Sampaoli “en lo personal a mi no me entregó nada, yo venía de la escuela de Bielsa y no entiendo por qué los comparan, no tienen nada que ver, Sampaoli te explota y si no sirves, te reemplaza por otro jugador“, afirmó.

“Yo cuando le hice un gol a la U con Unión Española se lo dediqué a Jorge Sampaoli y no a la gente, y se lo dije a él en la cara, la gente se lo tomó mal pero no fue contra ellos. Su trato no me gustó para nada y como dije es uno de los peores técnicos, a mi no me dejó nada“, agregó.

Al finalizar, comentó su relación con Marcelo Bielsa “tuve muy buena relación con él (Bielsa), me retaba bastante. En general los técnicos me retaban bastante, por mi manera de jugar y por ser pelusón en ese sentido, pero Bielsa conmigo fue extraordinario”.

“Cuando jugamos el último partido antes de ir al Mundial y tenía que entregar la nómina de los 30 que iban, me acuerdo que lo daba el 15 de julio y yo me lesiono en el último partido. Me desgarré en un partido amistoso. Entonces me llama y me dice: Emi, usted no va a estar en la nómina pero le agradezco por todo su esfuerzo y disposición“, cerró.