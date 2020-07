Sebastián Rozental reveló el motivo de por qué eligió ir a Colo Colo en vez de la U

En conversación con el programa “Despelotados”, el exdelantero de Universidad Católica, Sebastián Rozental, aseguró que hubiese jugado en Universidad de Chile si es que Marcelo Salas lo hubiera invitado.

“Si Católica no me quería, voy. Imagínate, si pasaba eso el año que yo volví, el 2000, y Marcelo Salas, por la relación que teníamos, me dice ‘vente a la U’, lo más probable es que hubiese ido. Pero que quede claro, solo en caso que Católica no me hubiese querido”, lanzó el exariete.

Tras ello, Rozental reveló el motivo de por qué terminó eligiendo irse a Colo Colo en vez de fichar por la U tras su paso por Católica.

“Católica o me quiso por distintas razones y tuve dos opciones, que fueron Colo Colo y la U, opté por Colo Colo porque estaba Roberto Hernández a quien respeto y admiro mucho, también el ‘Coto’ Sierra, con quien tenía mucha relación en la selección; Marcelo Peña que había hecho divisiones inferiores conmigo en Católica; Héctor Tapia, que volvía de Europa y Barticcioto, que le tenía mucho cariño y había sido compañero de él en la Católica”, lanzó.