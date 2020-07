Representante de Pablo Mouche: “Hace tres meses que no recibe ningún tipo de sueldo”

El plantel de Colo Colo aún sigue bajo la Ley de Protección al Empleo a la espera que estén las condiciones para volver a entrenar en el Estadio Monumental. Uno de los jugadores que ha estado complicado durante este período ha sido Pablo Mouche, a quien le suspendieron el pago de su arriendo.

El representante del delantero del Cacique, Darío Bombini, conversó con Los Tenores sobre el momento que vive el futbolista. “Claramente es una situación súper incomoda porque independientemente del arriendo, Pablo por una cuestión administrativa tampoco cobró el seguro, hace más de tres meses que no cobra un peso de Colo Colo”, comenzó explicando.

“Todavía no, le dijimos que si esto a corto plazo no llega a buen término, vamos a tratar de achicar los meses de alquiler, porque por respeto se lo merece. El propietario dentro de la situación ha sido súper lógico, tuvo buena predisposición porque tuvo buena recepción nuestra, siempre tuvimos que intervenir y hacer futuras propuestas en caso de que esto no se arregle”, afirmó el argentino.

El representante también comentó que intentó negociar con Blanco y Negro por estas circunstancias pero no llegó a buen puerto.”Yo estuve con la dirigencia pero se aferran a la decisión del seguro. Mientras esté el seguro en danza y no se empiece a entrenar, va a ser difícil retomar las negociaciones. Es difícil una situación así donde justamente no se puede negociar, porque hay algunos criterios de sentido común de una familia que está en un país extranjero y donde no está recibiendo hace tres meses ningún tipo de sueldo“.

Mouche es uno de los jugadores que termina contrato a fin de año. Bombini aseguró que el delantero quiere seguir en el elenco albo.”No se habló del tema renovación, claramente Pablo está feliz en Santiago, tuvo en Colo Colo un año y unos meses muy buenos. Pablo en diciembre es jugador libre y tendrá la libertad de elegir, gracias a Dios clubes no le van a faltar. Colo Colo va a ser la primera opción, siempre y cuando Colo Colo quiera retenerlo”.

Finalmente, al ser consultado por la posibilidad que le pase la cuenta al jugador haber participado de las negociaciones por un acuerdo económico. El representante fue enfático en que no sería justo para el futbolista argentino. “Si le pasan la factura por eso, bien merece no seguir en Colo Colo. Pablo al ser parte de la negociación siempre lo hizo con respeto, con muy buena predisposición, buena fe y siempre intentando llevar la situación adelante. Entiendo que toda la negociación la hizo para todo termine en buenos términos. Así que si pasa eso no es problema de él“, sentenció.