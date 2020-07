José Basualdo y su paso por Universidad de Chile: “Federico Valdés fue un desubicado”

Desde su confinamiento en Argentina y a sus 57 años de edad, José Horacio Basualdo hace un repaso de su carrera en el fútbol. La selección argentina, el exitoso Boca Juniors de Carlos Bianchi el cual integró y su período como entrenador de Santiago Morning donde dirigió a Esteban Paredes y Universidad de Chile, el ex jugador conversó de todo.

A continuación, revisamos sus declaraciones en diálogo con ADN Deportes.

Este 8 de julio se cumplen treinta años de la final en Italia ’90 ante Alemania ¿Qué recuerdos hay de aquel partido?

“Empezó muy raro el mundial, así y todo nos fuimos acomodando. Muchos problemas durante el camino de lesiones, el tobillo de Diego Maradona, suspensiones, en fin. Llegamos a una instancia donde el amor propio nos llevó ahí, como decimos a los “ponchazos”.

El odio era con Maradona, pero ¿Qué sintieron cuando escuchaban las pifias durante el himno previo a la final?

“Bastante duro. La cámara justo se frena frente a Diego, pero fue una reacción unánime de todos nosotros, decíamos ¿Por qué tanta agresividad? El estadio estaba todo en contra nuestra, fue duro y da impotencia. Bilardo tenía una frase “22 jugadores cada cuatro años llegan a disputar una final mundial” así es que tuve la oportunidad de estar dentro de esos 22 y fue gratificante y muy lindo, a pesar de lo que ocurrió en esa final”.

Años más tarde integró ese brillante Boca de Carlos Bianchi

“El mejor. Era un grupo muy parejo y muy convencido hacia donde quería ir, mérito de Carlos Bianchi en eso. Muy bueno de haber compartido ese equipo y poder haber ganado. Desde el ’98 empezamos a ganar las cosas, un torneo tras otro y llegamos a tener el récord de invicto de 41 partidos. Espectacular y un equipo que rindió de la manera que todos queríamos”.

Un equipo que en su conformación previa pudo tener a Marcelo Salas, pero finalmente llegó a River

“No quiero entrar en la competencia River/Boca, pero Boca tiene algo muy especial con sus jugadores y sobre todo si llegan a ser figuras en el día de mañana, es por eso que decimos “si hubieses jugado en Boca te recordarían de otra manera”. En River no lo recuerdan de la manera que lo tendrían que recordar, Marcelo Salas a pesar de estar en la vereda del frente fue un gran jugador, muy simbólico y yo creo que si hubiese jugado con la camiseta de Boca todavía hablaríamos de él. Un jugador a la altura de Boca, lamentable que no se pudo dar”.

Gary Medel sí dejó gran impresión ¿Podrá tener otro paso por La Bombonera?

“Por lo menos seis meses debe pasar para dejar la última imagen de él. Rindió de acuerdo a lo que pedía Boca, es un jugador de Boca por todo su temperamento ideal. Antes de retirarse e irse para Chile tendría que hacer su pasito por Boca”.

¿Qué opina del paso de Danielle De Rossi por Boca?

“No, eso fue un capricho, cayó en Boca de paracaídas, no está para Boca, no es jugador de Boca. Quizás fue más que nada por su amistad con Nicolás Burdisso y Boca no está para traer jugadores que solo tienen un sueño de retirarse acá”.

Hablemos de su experiencia como técnico en Chile. Llega a Santiago Morning y dirige a Esteban Paredes previo a su traspaso a Colo Colo ¿Cómo lo recuerda?

“Impresionante. Venía de un problemita que sufrió en Turquía (para ser precisos fue en Chipre), fue allá y lo engañaron. La pasó muy mal, el “Chago” le dio una mano y pudo devolverse, obviamente se vino con una mano atrás y otra adelante porque la pasó muy mal y dejó todo. Tras eso lo tomo yo, le dije a Berizzo que Esteban merecía una oportunidad en la selección y “Toto” me hizo caso. Hacía de todo tipo de goles, hacía lo que quería”.

También tuvo a Diego Rivarola entre sus filas

“Diego muy bien, pero chocaban un poquito los egos entre él y Esteban Paredes, a veces se hacía difícil ese encontronazo. Obviamente Esteban representa mucho para el Chago entonces cuando a veces lo sacaba a él y no a Paredes, me quedaba mirando como diciendo “¿Por qué me saca a mi y no a él? Entonces ahí hay un poquito de ego, pero a pesar de eso muy profesional y rindió de acuerdo a lo que yo pretendía”.

Y tras el Morning viene su paso por la U

“Que te vengan a buscar de la U es gratificante, resigné demasiadas cosas y no me arrepiento, ya que lo hice convencido de dirigir a un grande, pero quizás no era el momento. Los jugadores estaban agotadísimos, entre algodones y luego mi contrato prácticamente lo regalé. Pasaron muchas cosas que no se evaluaron, es por eso que quizás me dolió. El presidente (Federico Valdés) que sale a decir las cosas que dijo estando yo en Argentina, fue un desubicado y yo sin poder tener el derecho a réplica”.

Se hablaba de indisciplina al interior del plantel y que usted no tuvo el manejo necesario

“Si hubiese tenido problema de plantel no llegábamos tan lejos en la Copa Sudamericana, pregúntale a Marcelo Díaz que me lo encontré hace algún tiempo o al mismo Montillo que estaba entre algodones. Los suplentes estaban para el torneo y la diferencia entre los titulares y reservas era mucha, no encontraba la vuelta, pero ponían excusas que yo no tenía manejo del equipo, si van a poner excusas que digan ¿Cómo quedó el plantel después de Markarian? Me fui y decían que poco menos fui el peor entrenador en la historia de la U. A mí me pueden decir lo que quieran, pero ensuciarme como lo hizo Valdés eso es lo que a uno no le gusta”.

Junto con Edson Puch usted también recibe la incorporación de Mauricio Victorino ¿Cómo fue eso “del avión a la cancha” para jugar ante Deportivo Cali por la Copa Sudamericana?

“El presidente me dijo que ya estaba para jugar, yo pensé que no. Cuando me insisten tanto el primero que me debe decir la verdad es el jugador. Le pregunté si había descansado, si había dormido, el jugador siempre va a decir que sí, pero debía tomar todas las precauciones para darme cuenta si estaba bien. ¿La verdad? Un jugador impresionante, gran despliegue y era muy buen tiempista, me ayudó mucho”.

¿Cómo tomó el cierre del Estadio Nacional que entró en remodelación?

“Nunca entendí cómo un equipo tan grande como la U con el arrastre de gente no tenga estadio propio, nunca supe. Hicimos de local en el de Audax con césped sintético, son cosas que a uno lo descolocan un poquito, pero había que hacer. Fuimos a jugar allá a Coquimbo y no me extrañaba si después empezábamos a jugar de local por todos lados”.

¿Alguna reflexión de su paso por la U?

“No voy a ensuciar por una persona a todo un club y a toda una hinchada que respondió en el momento que tenía que responder. Agradecido de haber estado en la U, un equipo grande en Chile así que no me arrepiento de nada de lo que hice ni nada de lo que intenté hacer. Ojalá sigan cosechando glorias y torneos en el futuro”.