Gamadiel García por polémica con ex futbolistas “Las puertas del Sindicato para quienes quieren dialogar siempre están abiertas”

Por Gonzalo Álvarez.

Hace ya algunas semanas la polémica sobre el bullado fondo de retiro, que entrega el Sindicato de Futbolistas Profesionales a aquellos jugadores que dejaron la actividad desde 2016, viene en aumento.

Tras largas conversaciones un grupo de ex futbolistas, representados por Roberto Rojas, Patricio Neira y Luis Fuentes, entre otros, informó a través de una declaración pública los puntos en discordia; a lo que se agregó la posibilidad de judicializar las diferencias, además de un cese de las conversaciones.

Ante esto, Gamadiel García, presidente del SIFUP, le señaló a ADN que “el fin de semana empiezan a salir temas públicos de lo que fue la reunión, en dónde no coincido para nada con lo que expresa Zunino de que se les cerraron las puertas. Me parece extraño, tal vez ellos tomaron una determinación que no fueron capaces de expresar en la reunión y lamento que sea así. Como les señalé en toda la reunión que tuvimos es que las puertas del Sindicato para quienes quieren dialogar, para quienes quieran realizar un trabajo sistemático, y para ir en ayuda de aquellos ex jugadores que más lo necesiten, siempre están abiertas”.

“Estamos mandatados por la asamblea, que está dispuesta y quiere ayudar. Pero no a las patadas y los combos. La idea es que nos sentemos, sigamos el diálogo, como habíamos quedado de acuerdo en la reunión, y ver a quiénes podemos ayudar de manera inmediata para que después podamos proyectar un trabajo en el futuro” agregó el propio García.