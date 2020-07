Fabián Estay y el creciente apoyo contra decisiones del SIFUP: “Ya somos cerca de 800 agrupados”

El 6 de julio es un día especial para Fabián Estay. Hace 24 años, le anotó un gol a Ecuador (triunfo de Chile 4 a 1) en el inicio de las clasificatorias al Mundial de Francia 98, tras un deslavado empate de la Roja en Venezuela. Celebró con un corte de manga inolvidable hasta el día de hoy, en respuesta al hostigamiento de un público insatisfecho con él.

Hoy el ex mediocampista vive en México, donde comenta fútbol en Fox Sports con especial atención en los chilenos de la liga azteca. De ellos dice que Jean Meneses es el que más luce, así como también confía en la recuperación física de Nicolás Castillo. “Sus doctores decían que era muy difícil que volviera a jugar en la alta competencia, pero yo creo que va a volver fortalecido. Es un toro y su hijo le motiva. Lo importante es que se recupere y si le alcanza para jugar, bienvenido”, dice sobre el delantero que sufrió una doble trombosis el año pasado.

A propósito de jugadores que han sido seleccionados nacionales, Estay confía en el recambio de la “Roja”, pues afirma que en nuestro país siempre han aparecido buenos jugadores. Añade que “en la base puedes utilizar aún a Bravo, Aránguiz, Vidal, Alexis y otros que siguen en el extranjero; ojala les alcance el rendimiento para ir pelear una calificación en las eliminatorias…Pero el mundial pasado era el momento de madurez para trascender mucho más allá. Lamentablemente quedamos eliminados”, opina.

Quien jugara en Chile por los 3 “grandes” (Universidad Católica, ColoColo y Universidad de Chile) lleva 12 años en los medios mexicanos. En Norteamérica fue figura de Toluca y América, clubes que aún le reconocen su aporte pasado. Quizás inspirado en ese cariño participa de las demandas que un grupo de ex futbolistas en Chile realizan al SIFUP, entre ellas un bono de retiro: “Se tomaron decisiones no sé si apresuradas o ventajosas. Es un tema complejo y ya tenemos a cerca de 700 u 800 jugadores agrupados en busca de beneficios. Esto es sin excluir al Sindicato, no es contra ellos aunque hicieron la repartición de mala forma, se olvidaron del pasado. La idea es internalizar que alguien de los años ’60 en adelante, y que lo necesite, reciba un bono de 100 o 200 lucas, lo que sea…Es una causa noble y justa”, señaló.

El “Pelusa” confirmó que Claudio Bravo, Iván Zamorano, y Nelson Tapia, entre otros, participan desde el exterior en favor del movimiento que ya contrató al abogado Ciro Colombara para tramitar judicialmente la demanda.