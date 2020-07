Esteban Paredes y su pesar durante la pandemia: “Quiero entrenar, quiero ir al camarín, quiero jugar”

El delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, habló con Las Últimas Noticias sobre cómo ha vivido el tiempo de pandemia, hecho que hace tiempo tiene al fútbol chileno suspendido.

Respecto a su cumpleaños número 40, el ariete indicó: “Mire, la verdad es difícil pensar en el cumpleaños con esta pandemia que nos tiene a todos vueltos locos, sin saber qué hacer. Hoy en la mañana estaba entrenando en la cinta, corrí como una hora y 10 minutos y dije ‘qué onda, voy a cumplir 40 y me siento bien”.

¿Físicamente se siente bien?

Físicamente, bien. Por la detención del torneo del año pasado y ahora, ha sido un tiempo sin desgaste físico, sino que sicológico, por lo que todos estamos viviendo.

¿Está desgastado?

Sí. Algunos días me levanto y digo ¿qué hago, para dónde voy’, porque no puedo ir a ninguna parte ‘¿Qué puedo hacer para despejar la mente?’, me digo. Y me pongo a correr un rato y entreno. Estoy más flaco. He bajado como tres kilos. Pero todos los días es lo mismo y digo ‘¿cuándo pasará esto?’. Quiero entrenar, quiero ir al camarín, quiero jugar. Bueno, son muchas las emociones que pasan por la cabeza.

¿Cómo era a los 30? Estaba en Colo Colo y en el Mundial de Sudáfrica

-Es increíble, pero yo hace 10 años era muy, pero muy duro. Hoy vivo más tranquilo, no me apresuro en decir las cosas. Pero, ¿sabes?, yo me fui poniendo más sentimental con la edad. Con todo lo que pasa uno reflexiona mucho.

¿Tiene miedo a morir?

Miedo, sí, puede ser, pero no sé si miedo a la muerte. Tengo miedo de no ver más a mis hijos, no darles una educación buena y no ver más a mis seres queridos. Pienso en que no vuelve el fútbol y que estamos en esta pandemia que da un poco de temor. No quiero que mi esposa ni nadie se enferme. Yo tampocome quiero contagiar.