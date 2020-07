Vicente del Bosque sobre Gary Medel: “Tiene una lucha y un espíritu inigualable que encarnaba perfectamente lo que era ese Chile”

Uno de los partidos más recordados en la “Generación dorada” fue el triunfo a la selección española en el mundial de Brasil 2014 en la fase de grupos, lo que dejó eliminado en ese entonces al equipo campeón del mundo.

El técnico de esa selección hispana era Vicente del Bosque, quién participó en un conversatorio del diario La Tercera, donde se refirió al regreso del fútbol en el mundo y también recordó los momentos en que tuvo que enfrentar a la selección chilena.

Precisamente, sobre el partido que lo dejó fuera de la cita planetaria en Brasil, del Bosque comentó la razón por la cual Chile logró el triunfo por 2-0: “Esa presión que nos hicieron, no nos dejaron jugar con comodidad, nada, no tuvimos el control del juego y eso nos empequeñecimos nosotros y crecieron ellos. Fueron cosas absolutamente de fútbol, fueron mejores en ese sentido, no nos dejaron jugar y ellos jugaron bien”.

Además, el ex entrenador de la selección española realizó su análisis de los nombres más destacados de esta generación del fútbol chileno, comenzando por Alexis Sánchez: “Le he visto el otro día jugando más en punta que nunca, un jugador muy valioso que encajaba perfectamente con los Medel y todos los que tenemos grabados”.

Además tuvo palabras para Arturo Vidal, a quién sigue bastante por estar presente en la liga hispana: “Está haciendo muy buenas temporadas, es de los que se vacía en cada partido, yo creo que es muy útil, un jugador que prefiero tenerlo de amigo que de enemigo”.

Pero especialmente, Vicente del Bosque destacó a Gary Medel, a quién le entregó un particular concepto: “Es un artista peligroso para tenerlo mejor de compañero que de rival. No es el que más problemas me ha generado, tiene una lucha y un espíritu inigualable y que encarnaba perfectamente lo que era ese Chile, era el máximo exponente de esa selección”.

El ex entrenador del Real Madrid también dirigió a un chileno en su momento, se trata de Iván Zamorano, de quién tiene gratos recuerdos: “Lo tuve un poco, porque eran momentos de dificultad del club que había que cogerlo alguien y me tocaba a mi, pero si lo tuve y en Madrid eramos vecinos de barrio y de casa. Magnifico delantero y defendiendo siempre a la camiseta de la mejor manera posible e incluso algunas veces hasta estando cuestionado se levantó y el tío fue un ejemplo de comportamiento”.

La mirada de un técnico de categoría mundial, de la época dorada del fútbol chileno y de uno de los grandes recuerdos en la historia del balompié criollo.