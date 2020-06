Ronald Fuentes: “No trabajo pensando en que voy a ir a Universidad de Chile”

El actual entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, en una entrevista con el programa “Despelotados”, comentó varios temas tanto de su pasado como Gerente Deportivo en Universidad de Chile como de su visión de la Selección Chilena.

El DT recordó su paso por la tienda azul y afirmó que no volvería a realizar una función que no sea dirigir.”Fueron dos años, tal como habíamos acordado. Muy contento del paso como gerente deportivo de Universidad de Chile, pero no lo volvería a hacer en ningún otro club. Mi carrera, de aquí para adelante, será como entrenador”.

En ese sentido, el estratega hispano fue enfático en asegurar que solo se en enfoca en entrenar a Unión Española. “Quiero mucho a la U, pero mi horizonte ya no está ahí. Le dije a los dirigentes que no trabajo pensando en que voy a ir a Universidad de Chile”.

El entrenador hizo un balance de su desempeño en el cargo de Gerente Deportivo en la U. “Me llevaron para tratar de abaratar costos y rejuvenecer el plantel. En mi período, tuve la opción de vender a Mora, la Gata Fernández, Ángelo Araos, que no querían que llegara y lo traje igual. Lo compramos en tal plata y se ganó un millón y medio con la venta en seis meses. Con Mora quedaron 2,7 millones para el club. O sea, en dos años, vendí por más de cuatro millones de dólares y se bajaron mucho los costos de todo”.

Ronald Fuentes comentó los supuestos conflictos con Ángel Guillermo Hoyos. “Yo era gerente deportivo y le daba mi parecer, pero nunca le quise hacer el equipo. Él tenía mucha cercanía con los jugadores y yo también. Incluso, me pedían que intercediera y nunca lo hice, respetando mucho al técnico”.

El mundialista también analizó el presente de la Selección Chilena y tuvo palabras para el rol de Arturo Vidal. “Muchas veces contribuye a un desorden del equipo, es un jugador que entrega mucho, pero muchas veces se enreda en lo futbolístico. A veces, quiere hacer más cosas para demostrar que puede ser un muy buen jugador y eso lleva a que se desordene él y la selección”

Finalmente, el DT comentó los recambios que hay para la Generación Dorda y entre los nombres que destacó aparecen Benjamín Kuscevic, Pablo Aránguiz y Luis Pavez. “Hay mucha gente joven que han demostrado que tienen capacidad para estar, pero la única forma en que pueden demostrar, es jugando”, sentenció.