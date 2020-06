El objetivo de los arqueros solidarios es dar calor a los campamentos

Los arqueros de Santiago Morning y Unión Española, Franco Cabrera y Diego Sánchez, decidieron comenzar a recolectar ropa de cama y de invierno para apoyar a niños y adultos que pasan frío en los campamentos.

Los guardametas conversaron con Los Tenores, para explicar cómo nació esta iniciativa solidaria. Diego Sánchez afirmó que él tuvo la idea e invitó a participar a Cabrera. “Pensamos muy igual con mi amigo, Franco tiene un gran corazón y muy humano, fue la primera persona a la que le comenté mi idea. La idea es ir dejando ropa de vestir, de cama, a diferentes campamentos de Santiago. Estamos en contacto con gente que trabaja en campamentos para que nos oriente sobre cuál campamento ir y así ir formando una ruta“.

Por su parte, Cabrera complementó que los motivó la preocupación que ha surgido a causa de las lluvias.”Estamos organizando, coordinando juntas para buscar ropa de cama para ir en ayuda de la gente que está en campamentos, que lo han pasado duro, ahora con el tema de las lluvias”.

El arquero hispano fue enfático en que no quieren dinero, sino reutilizar la ropa vieja.”No necesitamos nada de plata, la gente tiene ropa tirada y que no va a ocupar, esa es la idea, darle utilidad a esa ropa que en un momento nos abrigó a nosotros, darle ese calor a otros“.

Además, el jugador de Unión Española realizó un balance positivo hasta ahora.”Estamos felices, ya no me queda living de tanta ropa, la gente se ha portado un diez y estoy bastante feliz por la recepción de la gente”.

Finalmente, el arquero de Santiago Morning, quien ha participado de otras iniciativas solidarias, destacó la importancia de ayudar a los que más lo necesitan.”Estando en comunas y poblaciones, me he admirado de la disposición de la gente, hemos demostrado el tema humano, ayudarnos entre nosotros, colaborar con el que tiene menos, tenemos que ayudar, tenemos que ponernos a disposición de la gente. Estuve ayudando con las ollas comunes, pero uno tiene que hacerlo por lo que le nace. Más allá de invitar, nace de cada uno”, sentenció.

Toda persona que quiera ayudar tiene que comunicarse con los jugadores a través de sus redes sociales para coordinar la entrega de la ropa.