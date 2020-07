Paredes se abre al diálogo con Blanco y Negro: “Tenemos que conversar por el bien de Colo-Colo”

Este martes Esteban Paredes estuvo invitado al programa “TST” del CDF, donde se refirió al conflicto con Blanco y Negro por los ajustes de sueldos, abriéndose al diálogo por el bien del equipo.

Al respecto, comenzó diciendo que “tenemos que conversar por el bien de Colo-Colo (…) Colo-Colo no es Paredes ni Mosa (…) Por el bien de la gente, la institución, tenemos que dejar las diferencias de lado. Hay que llegar a algún acuerdo, mirarnos a la cara, saludarnos y decirnos las cosas como tienen que ser (…) Estamos abiertos a cualquier circunstancia”, explicó el ariete.

En esa línea, sobre las diferencias con el presidente Anibal Mosa, Paredes complementó que “Hablamos hasta último momento. Ellos tenían una postura y nosotros otra. No se llegó a buen puerto, pero tenemos que recuperar la relación con los dirigentes“.

Al ser consultado sobre la opción de retirarse en otro club, debido a los conflictos con la dirigencia, el atacante fue claro: “Mi sueño es retirarme en Colo-Colo, he sido hincha de toda la vida de Colo-Colo, mi sueño era jugar y lo logré. Y ahora es retirarme. Está difícil ahora, por la pandemia. Físicamente estoy bien, no sé que pasará de aquí a fin de año. El tiempo dirá”.

Paredes Presidente

En un momento más dinámico de la conversación, se le preguntó al goleador sobre qué jugador llevaría a Colo-Colo en caso de ser presidente del club.

“Si fuera presidente traería a Arturo Vidal. Se recupera en un año la inversión. Lo elijo porque es un guerrero como todos sabemos, le puede dar dinámica al equipo. Puede llevar a Colo-Colo a lo más alto. Por todo lo que corre y todo lo que tiene lo elegiría”, aclaró.

Para concluir, el delantero se refirió a la polémica del gol que le quitaría el récord, señalando: “Un gol más o uno menos, no me saca de lo que he hecho hasta ahora. Para mi el gol fue en cancha y es lo que vale. Lo estadístico es cosa de ellos. No entiendo cómo me dieron el premio y la estrella (…) Un miembro de la ANFP que me recibió hace 9 meses me saca un gol que no fue hace 9 años (…) Me da rabia, no sé para qué lo hacen”.