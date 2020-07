Claudio Bravo y el bicampeonato de América: “Todavía no es tiempo de saborear esto”

El golero del Manchester City, Claudio Bravo, habló de su futuro en Europa -esto por los rumores que hablan de una pronta salida de los ciudadanos- y de lo que significó para él obtener el bicampeonato de América junto a la Roja.

En conversación con el Instagram Live de la escuela de fútbol Uno Campus, el meta comenzó diciendo que “más allá de hablar del tema futbolístico, no me inquieta buscar nuevos destinos, no es algo que esté rondando en mi cabeza a cada momento“.

Por otra parte, el golero criollo recordó con emoción la primera Copa América que logró junto a Chile. “Conseguirlo fue glorioso, lo disfruté. Pero después hay seguir, porque había que ganar la otra. No me quedo con el partido o título ganado, sino que lo estrujamos bien y el día de mañana nos preparamos para el partido siguiente, tener otro logro más”, indicó.

Finalmente, Bravo terminó diciendo que “todavía no es tiempo de saborear esto, cuando pasen más años, cuando esté con mis nietos, recién ahí le tomaré el peso. Ahora no me lo permito, porque soy muy exigente, me desvivo por ganar y no me gusta quedarme con el logro, sino con lo que viene después”, agregó Bravo.