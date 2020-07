Roque Raúl Alfaro: “Lo que uno le ve a Messi disfrutar en España no es lo mismo que en el fútbol nuestro”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex jugador de O’Higgins de Rancagua, se trata del argentino Roque Raúl Alfaro, para comentar su actual estado de salud y también recordar algunos pasajes de su estadía en Chile.

Actualmente está en Rosario, donde vive la cuarentena con intensos cuidados: “Yo creo que ya ha sido doble porque hace un montón de tiempo que estoy, siempre fui casero, me gustó estar en mi casa, lo que pasa es que a veces uno se incomoda debe estar por obligación, que es lo que nos está pasando y no tener la libertad de vida, pero también entiendo y miro para los costados y en todos lados es igual y eso me consuela un poco”.

Durante el pasado verano, vivió una de sus últimas operaciones para superar un tumor que puso en riesgo su vida, aunque ahora confiesa que ya está mucho mejor: “Me he recuperado muy bien, tengo el alta médica, el 26 de febrero fue mi última operación donde se hizo una limpieza total de los tumores que tenía y afortunadamente me siento muy bien, muy recuperado y con una salud muy repuesta, como quién dice cuando éramos chicos, estaba esperando la puerta para salir a jugar, nada más”.

Sus comienzo como futbolistas fueron en Newell’s, aunque su etapa más ganadora la tuvo con la camiseta de River Plate: “Casualmente el año 86 fue un año muy argentino, porque fue que se obtuvo la copa mundial en México y donde en el caso nuestro, se ganó todo ese año en River Plate y yo formaba parte de ese plantel y también gané todo ese año, o sea que fue un año maravilloso, egoístamente para mí, por los logros que uno consiguió, porque los consiguió con una institución de grandísimo prestigio de nivel mundial y nos hemos paseado por el mundo entero”.

Tal y como reconocío Roque Raúl Alfaro, en 1986 fue un año lleno de triunfos para él, e incluso estuvo muy cerca de integrar la selección argentina campeona en México: “Tuve chances, porque la elección del negro Enrique fue una de las últimas elecciones y casualmente yo también lo podría haber hecho, desempeñándome de esa manera, en esa posición porque si bien, yo lo estaba haciendo por el sector opuesto, yo era derecho, favorecía mi perfil y todo pero se decidió por mi amigo y la verdad es que fue magnifico lo que hizo. Siempre creí que siempre me faltó algo para el peso, siempre algo tenía o por ahí corría demasiado y eso hacia que siempre tenía que ser reemplazado los últimos minutos y es algo que no podía dominar”.

Recordados son sus anotaciones con la camiseta de O’higgins en el fútbol chileno, donde marcó desde la mitad de la cancha: “En Rancagua disfrutan de mi gol y no saben el dolor que deben sentir los arqueros porque siempre son ellos, y siempre van a ser ellos pero en realidad es un recuerdo muy grato, yo tenía mis costumbres, pero antes de Newell’s yo siempre lo intentaba porque era lo que me salía, que en algún momento sin pensar hacía cosas como lo hacía dentro de un campo de juego, de forma corta o de forma larga, hacia la locura esa de patear al arco desde la mitad de la cancha y muchísimas veces salieron afuera y la vez que salió adentro fueron realmente verdaderos golazos y es un recuerdo que me quedó en O’higgins”.

Seguidor del fútbol chileno, se refirió al recambio que tendrá que vivir nuestra selección: “Ahora va a necesitar un tiempo para el recambio, por ahí las caras nuevas no son tan conocidas como si eran de aquella época dorada, que perduró durante, mucho tiempo, entonces yo creo que va a venir un recambio, de manera inmediata y quizás le llegue a tocar que no estén a la altura de lo que ustedes estaban acostumbrados en estos últimos años y van a tener que sufrir un poco, porque les va a costar acostumbrarse”.

Alfaro también tuvo palabras para la selección argentina, la cual ha estado lejos de la gloria en los últimos años: “Nos hemos confundido en un montón de cosas, yo creo que las ultimas obtenciones fueron las Copas Américas ganadas en Chile el 91 y después poco y nada con un proyecto hermoso, llevado en su momento por Bielsa, por buenos entrenadores que hubo pero que no se corroboró en resultados y si todo lo que haces es lindo pero en el partido decisivo no ganás, no sirve de nada. Con Sabella estuvimos arañando la posibilidad de volver a ganar”.

Y finalmente tuvo palabras para lo que realiza Lionel Messi con la albiceleste: “Hoy las Copas Américas nos son demasiado esquivas, estamos pendientes de un jugador y un jugador no puede hacer todo, se necesitan un montón de acoples para que ese jugador pueda también ser feliz disfrutando, lo que uno le ve a Messi disfrutar en España no es lo mismo que en el fútbol nuestro, es completamente distinto, mires por donde lo mires, no tienes la libertad de juego que ya desarrollaste en Europa”.

Revisa la entrevista completa al histórico jugador argentino Roque Raúl Alfaro, en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.