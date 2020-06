Arqueros de Santiago Morning y Unión Española recolectan ropa para ir en ayuda de los campamentos

Deportistas y futbolistas han participado de diferentes maneras para entregar ayuda solidaria a las personas que más se han visto afectadas durante esta pandemia.

Los arqueros de Santiago Morning y Unión Española, Franco Cabrera y Diego Sánchez, decidieron comenzar a recolectar ropa de cama y de invierno para apoyar a niños y adultos que pasan frío en los campamentos.

Los guardametas, a través de sus redes sociales, están haciendo el llamado para que todo aquel que tenga algo para aportar se comunique por interno y así darles las coordenadas para que puedan enviar su donación, que posteriormente ellos irán a entregar a quienes más lo necesiten.

El “Mono” Sánchez en su cuenta de instagram publicó un video explicando la iniciativa.”Me he sentido bastante angustiado con lo que está pasando con las lluvias en campamentos, pensar que hay niños que tienen la edad de mi hijo que están muriendo de frío, abuelos que están temblando de frío que podrían ser mis abuelos”, comenzó contando.

“La verdad que me he sentido con las manos atadas, me duele mucho esta situación, quiero hacer algo, no puedo estar acá encerrado, estando tranquilo, viendo televisión y viendo que la gente está pasando demasiado frío. Es un tema que me ha tocado demasiado fuerte, espero que se pongan la mano en el corazón, lamentablemente con todas estas catástrofes, el más perjudicado es el humilde y el pobre. Esperemos ayudar, sería muy lindo”, sentenció el arquero de Unión Española.

Gente querida con Diego el mono Sánchez estamos reuniendo ropa de cama y ropa de invierno para niños y adultos para ir en ayuda de campamentos , todo aquel que nos quiera ayudar vamos a estar dispuestos para coordinar en redes sociales , abrazo grande a todos !! 🐵⚽🐱 !! pic.twitter.com/gFlCmT31Ws — Franco Cabrera (@01_gato) June 30, 2020