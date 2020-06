Copete y su salida de Everton: “La pandemia complicó todo para quedarme” 

Jonathan Copete rompió el silencio tras su salida de Everton. El colombiano nacionalizado venezolano regresó al fútbol brasileño, luego de su breve paso por Viña del Mar.

El futbolista, en conversación con Nación Oro y Cielo, comentó sus sensaciones tras abandonar la tienda ruletera.”Contento con mi paso por Everton. Fue muy rápido, quería que fuera mucho mejor y haber cumplido los objetivos, pero pasaron muchas cosas. Me toca volver acá a Santos y espero poder dar lo mejor en el club que estoy. Lamentablemente no se pudo en Everton por circunstancias, pero quedo muy agradecido por todos“.

Copete confesó que la pandemia del coronavirus fue la gran culpable para poder extender su estadía en el cuadro de Viña del Mar. “Cuando llego a Everton vengo de Pachuca, donde había hecho 8 meses y restaban cuatro meses de mi contrato. La idea era llegar a hacer un buen semestre, llevar al equipo a lo más alto posible y clasificar a algo. Así podría quedarme más tiempo, pero lamentable pasó todo esto y el préstamo tuvo que ceder. Mi salida fue porque se acabó el contrato y ya no hubo arreglo por todo lo que estaba pasando, la pandemia complicó todo para quedarme un poco más“.

Finalmente, el jugador que se desempeñó como lateral, tuvo palabras para el hincha ruletero. “La gente se portó diez puntos, me hizo sentir querido y que quisiera trabajar mucho más por el equipo y ser siempre mejor. La gente me reconocía, en el último partido me destaqué muy bien y pese a que no era mi posición, la gente podía disfrutarlo y en la calle aplaudir. Me quedo muy feliz por la gente del Everton“, sentenció.