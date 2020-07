ANFP envió carta al Gobierno para que se les autorice a los clubes poder volver a los entrenamientos

El diario El Mercurio informó que la ANFP pidió a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, la autorización para que los clubes puedan llevar a cabo entrenamientos en cuarentena.

A través de una carta, los elencos indicaron que lo anterior no implica fijar una fecha para el regreso del fútbol nacional, pero sí permitirá un retorno más acorde a los niveles de competencia.

“Se hace imprescindible reanudar el proceso de entrenamiento tanto físico-atlético como técnico-táctico, para que luego de un periodo adecuado de trabajo, y cuando la condición epidemiológica y la autoridad sanitaria nacional lo permitan, se pueda reanudar la competencia con un calendario más exigente con riesgos razonables para los deportistas“, establece la misiva.

La carta agregó que “volver a entrenar no implica fijar una fecha para el retorno de la competencia. Sin embargo, si los jugadores no tienen cuatro a seis semanas de entrenamiento, aunque se autorice desde el punto de vista sanitario, no vamos a estar en condiciones de iniciar la competencia. Es por lo anterior, que resulta de fundamental importancia para todos los intervinientes en esta actividad poder iniciar los entrenamientos y que esta planificación no se vea afectada por cuarentenas o medidas de restricción de circulación”.

Cabe señalar que la misiva está firmada por Sebastián Moreno, los doctores Fernando Yáñez y César Kalazich; Gamadiel García (Sifup); Marcelo Oyarzón (PF) y Carlos Ramos (Colegio de Técnicos), en un documento que se ampara en lo ocurrid en la liga alemana, en donde el retorno del torneo fue acompañado de un alto número de lesionados.