Vocalista de Slayer invitó a los hinchas de Everton de Viña del Mar al “Partido por la Solidaridad”

En medio de la pandemia del Covid-19 que afecta al país, Everton de Viña del Mar lanzó hace unos días la iniciativa del “Partido Solidario” junto a la ONG Twitteros Solidarios.

En la instancia se venderán “entradas” a $1.000 y cada ingreso será duplicado por parte del Grupo Pachuca para ir en ayuda de diversas ollas comunes y otras actividades para apoyar el combate contra la crisis sanitaria en la “Ciudad Jardín”.

Pedro Cedillo, presidente de la institución explicó en detalle la iniciativa “como club no podemos estar ajenos a esto y hemos querido conmemorar nuestro aniversario 111 con una campaña 1+1, que irá en ayuda de nuestra gente en los cerros de Viña del Mar, gracias al aporte del Grupo Pachuca que igualará el monto de la recaudación total”, dijo hace algunos días.

En ello, el bajista y vocalista del grupo Slayer, Tom Araya, se unió a la invitación para apoyar la causa “celebramos este aniversario (111 años) unidos por nuestra gente“, comentó el músico chileno, nacionalizado estadounidense.

“¡Nuestro embajador Oro y Cielo e ícono musical a nivel mundial, Tom Araya, tiene un mensaje para que todos se sumen al Partido por la Solidaridad!” agregó la cuenta oficial de los “ruleteros”.

"Hi everybody! I'm Tom Araya" 😱 ¡Nuestro embajador Oro y Cielo e ícono musical a nivel mundial, Tom Araya, tiene un mensaje para que todos se sumen al Partido por la Solidaridad! 🤝🏻❤🔥 ¿Aún no lo haces? ¡Dale! Compra tus tickets en https://t.co/I4JgIaVpy9 🎫👏🏻 pic.twitter.com/Czm7lUE5y5

— Everton de Viña del Mar (desde 🏡) (@evertonsadp) June 28, 2020