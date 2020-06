Jorge Garcés y polémica con Selman: “Al termino del partido el Nico Peric me dijo ‘profe, te robaron’”

Más de 14 años han pasado desde aquella recordada semifinal de vuelta entre O’Higgins y Audax Italiano por el Clausura 2006, encuentro donde Jorge Garcés, entrenador del “capo de provincia” se haría popular años después en las redes sociales.

El actual entrenador de Arturo Fernández Vial conversó con RedGol, y recordó aquel momento polémico que protagonizó con el fallecido árbitro Rubén Selman “cómo no voy a saber (sobre el GIF), lo único que doy gracias entre comillas de no tener tener a mi madre viva, bueno ella estaría muy mayor”, dijo.

“Es que por lo menos me da tranquilidad de que ya no ve ese GIF, cuando lo empezó a ver se horrorizaba, me decía ‘por Dios, mijito, cómo puedes hacer esas cosas’“, comentó el entrenador.

En aquella llave, los “itálicos” habían ganado 4-1 en Santiago, por lo que O’Higgins estaba obligado a ganar por cuatro goles para avanzar a la final del torneo. Sin embargo un polémico arbitraje de Selman dejó las cosas 4-2 para los celestes, no pudiendo llegar a la final contra Colo Colo.

“Fue la amargura más grande que me dio el fútbol en mi carrera deportiva. Ese partido en O’Higgins, que íbamos a la final, que se podía ser campeones y ganar la primera estrella con O’Higgins, que el campeonato había sido un 69,8% de rendimiento, más que cuando O’Higgins fue campeón”, comentó Garcés.

Sobre la actuación del fallecido juez, el entrenador comentó que “te puedes imaginar lo que significó cuando Rubencito (Rubén Selman), que en paz descanse, dijo que había tenido un mal partido, no se la creyó nadie, porque un mal partido es cuando arbitras mal para ambos equipos y acá fue directamente a perjudicarme. Tenía que hacer cuatro goles, hicimos seis, y quedamos fuera”.

“Al termino del partido el Nico Peric me dijo ‘profe, te robaron’, me abrazaba, y yo estaba emocionadísimo, lloraba con la gente y con la barra. Jorge Carrasco me dijo ‘profe fue penal’, porque sacó una pelota de la línea con la mano y el árbitro al lado”, complementó.